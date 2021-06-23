Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja o que mudou em Santos e Grêmio seis meses após duelos na Libertadores

Equipes se reencontram nesta quinta-feira com formações bem diferentes das utilizadas nos confrontos das quartas de final da Copa Libertadores de 2020...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 10:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 10:08
Crédito: Divulgação / Twitter Santos
Santos e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30min, na Arena do Grêmio pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Será a reedição do duelo das quartas de final da última edição da Copa Libertadores. O Peixe empatou em 1 a 1 com o Grêmio em Porto Alegre e avançou para a semifinal após vencer a equipe gaúcha por 4 a 1, na Vila Belmiro.A goleada do Alvinegro aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020. Sob o comando do técnico Cuca, escalação titular santista foi composta por John; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jobson; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Desde então, seis meses depois, muitas perdas aconteceram no Santos.
O técnico Cuca foi embora para a chegada de Ariel Holan que acabou pedindo de demissão e o treinador do Peixe hoje é Fernando Diniz. Lucas Veríssimo, Diego Pituca e Soteldo foram vendidos para o futebol internacional. Sandry e Jobson acabaram se lesionando e seguem em recuperação da cirurgia.O Santos deve ter apenas cinco titulares da mesma escalação que goleou o Grêmio no duelo de volta das quartas da Libertadores: o zagueiro Luan Peres, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o volante Alison e os atacantes Marinho e Kaio Jorge. Seriam seis, mas o goleiro John sofreu uma entorse diante o São Paulo e foi poupado da viagem para Porto Alegre.
A equipe do Grêmio era comandada por Renato Gaúcho, que foi demitido do clube e o técnico Tiago Nunes assumiu o posto. Do time titular na derrota para o Santos, o goleiro Vanderlei foi para o Vasco, o lateral Orejuela para o São Paulo, o zagueiro David Braz para o Fluminense e o atacante Pepê foi vendido ao Porto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados