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futebol

Veja o gol do Cruzeiro na vitória sobre a Ponte Preta pela Série B

A Raposa superou a Macaca com um gol de Bruno José. O time mineiro subiu na tabela e segue vivo na briga pelo acesso...
LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 16:32

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 16:32

Sob forte calor, Cruzeiro e Ponte Preta conseguiram fazer um bom jogo neste sábado, 11h, na Arena do Jacaré, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. A Raposa, com Bruno José marcando, venceu a Macaca por 1 a 0 e chegou ao seu 10º jogo invicto. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 29 pontos, subindo para a 13ª posição e mantendo vivo o sonho do acesso. A Ponte está na “boca” da zona do rebaixamento, com 25 pontos, ocupando a 16ª colocação. O duelo em Sete Lagoas teve bons momentos e mesmo com o clima quente, as duas equipes não fugiram do jogo e buscaram o gol. Além do tento marcado por Bruno José, o triunfo da Raposa pode ser creditado a uma defesa especial de Fábio, aos 48 minutos do segundo tempo. O acesso à elite segue vivo e mais uma vez o Cruzeiro contou com a força da sua torcida que cantou o tempo todo, empurrando a Raposa para a vitória.
Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira, 16 de setembro, às 19h, contra o Operário-PR, na Arena do Jacaré. Já a Macaca encara o maior rival, o Guarani, no Moisés Lucarelli, na sexta-feira, 17, às 21h30. A Raposa não perde há 10 jogos e precisa seguir vencendo para buscar o acesso à Série A-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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