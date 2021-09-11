Veja o gol do Cruzeiro na vitória sobre a Ponte Preta pela Série B

Sob forte calor, Cruzeiro e Ponte Preta conseguiram fazer um bom jogo neste sábado, 11h, na Arena do Jacaré, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. A Raposa, com Bruno José marcando, venceu a Macaca por 1 a 0 e chegou ao seu 10º jogo invicto. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 29 pontos, subindo para a 13ª posição e mantendo vivo o sonho do acesso. A Ponte está na “boca” da zona do rebaixamento, com 25 pontos, ocupando a 16ª colocação. O duelo em Sete Lagoas teve bons momentos e mesmo com o clima quente, as duas equipes não fugiram do jogo e buscaram o gol. Além do tento marcado por Bruno José, o triunfo da Raposa pode ser creditado a uma defesa especial de Fábio, aos 48 minutos do segundo tempo. O acesso à elite segue vivo e mais uma vez o Cruzeiro contou com a força da sua torcida que cantou o tempo todo, empurrando a Raposa para a vitória.