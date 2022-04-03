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futebol

Veja manifestações de jogadores do Flamengo após o quinto vice consecutivo

Com o empate de sábado, o Flamengo foi o vice do Carioca; antes, o time havia batido na trave na Taça Guanabara, Supercopa, Brasileirão e Libertadores...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 15:06
Com o empate por 1 a 1 diante do Fluminense, no último sábado, o Flamengo levou a pior no agregado e amargou o quinto vice consecutivo. Após a partida, nenhum jogador conversou com a imprensa que estava no Maracanã. Contudo, alguns se manifestaram sobre o segundo lugar do Campeonato Carioca através das redes sociais. Confira abaixo algumas postagens:> ATUAÇÕES: Arrascaeta e João Gomes se salvam no vice do Flamengo- Até o fim... Sua glória é lutar! Uma vez FLAMENGO, até morrer - escreveu Gabi, o autor do único gol do Rubro-Negro nos dois jogos. - Obrigado, Jesus. Obrigado, Flamengo. Obrigado, Nação. Sempre vamos dar nossas vidas por essa camisa. Grandes coisas estão por vir - escreveu João Gomes, um dos poucos do time que recebeu uma boa nota pela jogo de sábado. > Flamengo estreia na terça-feira! Veja e simule a tabela da Libertadores- Sentimento de tristeza gigante, porém maior que ele é a vontade da volta por cima, obrigado pelo apoio nação, você foram incríveis, lutaremos juntos até o fim por nossos objetivo - escreveu Hugo, que defendeu o pênalti de Cano na última partida da final. Agora, o Flamengo já vira a chave para a Copa Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, no estádio Nacional de Lima, pela primeira rodada da competição continental.
Crédito: GabiposicionaabolanomeiodecampoapósabriroplacarnoMaracanã(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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