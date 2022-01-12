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Veja como nova onda de Covid-19 afetou a reapresentação de clubes brasileiros neste início de 2022

Apresentações adiadas, viagens remarcadas, surtos... Escalada causada pela variante Ômicron causa desfalques e muda planos de equipes de todos os cantos do país  ...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 06:05

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 06:05

Posteriormente, o lateral Jorge, os meias Gabriel Menino e Matheus Fernandes (que está na mira do Athletico-PR), além dos atacante Deyverson e Rony aumentaram a lista do Verdão.
Na sua reapresentação no último domingo (9), o Santos fez teste em esquema de drive thru. Ângelo, Sandry e Luiz Felipe foram diagnosticados com o novo coronavírus. Durante o período de férias, Marinho, Vinicius Zanocelo, Carlos Sánchez e Léo Baptistão testaram positivo. Apenas Zanocelo voltou aos treinos, pois seu teste no CT Rei Pelé deu negativo.
O início de preparação mostrou que o São Paulo é o clube com mais atletas infectados. No exame feito em esquema de drive thru, sete atletas tiveram Covid-19 detectada: Thiago Couto, Reinaldo, Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e Calleri. Eles se juntaram a Tiago Volpi, Miranda, Gabriel e Pablo, que tinham contraído o vírus durante as férias.
Na chegada do Corinthians ao CT na última segunda-feira (10), Jô e Willian testaram positivo para Covid-19. Além deles, Renato Augusto estava há uma semana isolado. Os atletas estão assistidos pelos respectivos departamento médicos dos clubes e seguindo protocolos.
Classificado para a Copa Libertadores, o RB Bragantino teve uma série de infectados: os goleiros Julio César e Cleiton, o zagueiro Natan, o meia Martínez e os atacantes Alerrandro e Helinho. Além disto, o lateral-direito José Hurtado, recém-contratado junto ao Independiente del Valle, teve sua apresentação adiada pois ele foi diagnosticado com Covid-19 no Equador.
O meia Matías Galarza também testou positivo e teve de cumprir quarentena no Paraguai antes de voltar para o Vasco. Goleiro contratado pelo Cruz-Maltino para a temporada, Thiago Rodrigues esperou alguns dias para iniciar os treinos com o elenco e foi apresentado na última terça-feira (11).
O novo coronavírus trouxe outra série de baixas no início de preparação do Vasco. O meia Nenê, o lateral-esquerdo Riquelme, o lateral-direito Léo Matos e o atacante Jhon Sánchez foram desfalques para o técnico Zé Ricardo.
No Fluminense, teve reforço que também aguardou um pouco mais. O volante Felipe Melo só se reapresentou no segundo dia da pré-temporada tricolor. Já Luiz Henrique testou positivo para Covid-19 na última segunda-feira (10). Com acertto encaminhado, Germán Cano terá de ficar de molho antes de sua oficialização como reforço do Tricolor das Laranjeiras. O atacante, que está na Argentina, foi diagnosticado com o vírus.
Enquanto isso, o Botafogo viu o goleiro Gatito Fernández receber o diagnóstico da doença. Já o lateral-direito Rafael, que teve Covid-19, está liberado.
Em seu retorno aos treinos, o Flamengo teve apenas o caso do lateral Matheuzinho entre o seu elenco. As equipes médicas de cada clube estão acompanhando os atletas, que estão com sintomas leves.
Villasanti e Victor Bobsin, por sua vez, apresentaram sintomas gripais. Ambos também foram afastados do restante do grupo.
O Internacional realizou testes de Covid-19 em seu elenco na última terça-feira (11) e o elenco que se apresentou no CT Parque do Gigante está à disposição para treinar. Entretanto, há baixas no Colorado. O zagueiro Gabriel Mercado contraiu o novo coronavírus e permaneceu em isolamento na Argentina. Enquanto isto, o meia Boschilla, com sintomas gripais, também ficou de fora das atividades.
Em Minas Gerais, apenas o Cruzeiro lida com baixas em seu elenco. O goleiro Lucas França e o lateral Vitor Leque estão com Covid-19 e já cumprem protocolo de isolamento. Ambos estão assintomáticos. Integrantes da comissão técnica também foram infectados e estão isolados.
Na reapresentação celeste, ocorrida no dia 5, o lateral Rafael Santos teve o novo coronavírus. Após ficar de quarentena e sem qualquer sintoma, ele está liberado para treinar com o grupo. O Atlético-MG se reapresenta apenas no dia 17.
EM ALERTA TAMBÉM NO CEARÁFortaleza teve oito infectados (Karim Georges/Fortaleza EC)Os rivais cearenses também tiveram preocupações com a Covid-19. Em sua reapresentação, o Ceará teve infectados o atacante Iury Castilho, o goleiro Vinícius Machado e o lateral-esquerdo Kelvyn. O volante Marlon passou por expectativa: após um teste negativo e outro positivo, a contraprova deu um negativo para Covid-19 e ele foi liberado.
Enquanto isto, o Fortaleza tem oito atletas infectados: Anthony Landázuri, Wagner Leonardo, Valentin Depietri, Matheus Jussa, Max Walef, Igor Torres, Ronald e Titi. Todos estão em isolamento e acompanhados pelo departamento médico do Tricolor do Pici.
NO PARANÁ: DE SURTO EM CLUBE A JOGO-TREINO ADIADOCasos de Covid-19 em seu elenco fizeram Paraná Clube adiar jogo-treino com o Marcílio Dias-SC (Divulgação / Paraná Clube)Em solo paranaense, o Athletico aguardará para oficializar Bryan García. O volante, que era do Independiente del Valle, testou positivo para Covid-19 quando no Equador. O Coritiba teve casos de novo coronavírus em sua diretoria: o mandatário Juarez Moraes e Silva tem sintomas leves e ficará afastado até o dia 24, fazendo repouso absoluto. Os vices Jair José de Souza e Maurício Gulin também estão com o vírus.
O "efeito Ômicron" conturbou o início de preparação do Paraná Clube. Após ter três jogadores e dois integrantes da comissão técnica contaminados, o clube decidiu adiar o jogo-treino com o Marcílio Dias-SC, previsto para acontecer no sábado passado (8). Em meio a um período com percalços, os paranistas fizeram novos testes e optaram por manter o jogo-treino previsto para esta quarta-feira (12) com o Barra-SC.
O Londrina lidou de maneira forte com o surto de Covid-19. No primeiro dia de reapresentação, exames mostraram que o lateral-esquerdo Eltinho, o atacante Victor Daniel, o zagueiro Saimon e os meias Mossoró e Pedrinho estavam contaminados.
Depois, os goleiros Maltos, Matheus Nogueira e Matheus Albino, os zagueiros Gabriel, Lucas Costa e Zé Pedro, o meia Léo Artur e os atacantes Salatiel e Caprini também foram diagnosticados. Nesta semana, Eltinho e Victor Daniel foram liberados para os treinamentos no Tubarão.
MÉDICO DESTACA IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO PARA EVITAR LETALIDADENova onda tem trazido aumento de casos no Brasil (Divulgação)Nas últimas 24 horas, o Brasil totalizou 73.617 novos casos conhecidos de Covid-19 (são 139 novas mortes). Com isto, até o momento houve 22.630.142 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia (620.142 óbitos), de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa.
Ao LANCE!, o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri, alertou para a cautela diante da alta dos índices do novo coronavírus.
- A Ômicron é muito transmissível e é responsável pelo aumento nos índices. Porém, os casos comprovam que, quando o indivíduo está com a sua vacinação em dia, o risco de morte é bem menor. A vacina não evita que a pessoa contraia Covid-19, mas a contaminação vem de maneira mais branda - declarou.
O médico, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), detalhou os protocolos a serem tomados quando uma pessoa estiver infectada.
- Assim que o caso for detectado, a pessoa tem de ser isolada. Além da máscara, é necessário um isolamento e um distanciamento. Estes exames recorrentes, como acontecem em clubes de futebol, são importantes para ajudar a diagnosticar casos - destacou.
Crédito: JogadoresforamsubmetidosaexamesdeCovid-19nesteiníciodeano (Reprodução/grêmio

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