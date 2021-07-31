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futebol

Veja as contratações do Santos para as categorias de base

Peixe fez uma profunda reformulação nas categorias de base nos últimos meses...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 10:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 10:28
Crédito: Divulgação
O Santos segue reestruturando as categorias de base do clube. Além da trocas dos técnicos do Sub-13 ao Sub-23, o Peixe contratou mais 25 jogadores, a maioria para o Sub-20. Alguns já regularizados no BID, ficam a disposição do clube para atuar nas competições de base tanto para o Brasileiro quanto para o Paulista que tem início marcado para o mês de agosto.Para a categoria Sub-17, que agora é comandada pelo técnico Gabriel Bussinger, foram cinco contratações defensivas: o zagueiro Arthur Mascaro (ex-Novorizontino), o zagueiro/volante Marcio Wesley Santos, o volante Luiz Felipe Soares (ex-Grêmio), o lateral-direito Hebert Faria (ex-Red Bull Brasil) e o atacante João Pedro (ex-Grêmio de SP e José Bonifácio). Poderão atuar pelo Paulista Sub-17 em agosto.
Com Rodrigo Chipp no Sub-20, foram treze contratações mais ofensivas: o zagueiro Gabriel Passos (empréstimo de Guarulhos), o volante Stênio (empréstimo do Novorizontino), o volante Geliel Silva (ex-Figueirense), o volante/meia João Victor (ex-Moto Club), o lateral-esquerdo Natan (ex-Betim), o lateral-esquerdo Diogo Correia (ex-São José), o lateral-esquerdo Jeffin (ex-Vila Nova), o meia Filipe Claudino (futsal do Santos), o meia Thomas Bueno (ex-Internacional), o meia Davis Silva (ex-Internacional), o atacante Rayan Carlos (ex-Verê), o atacante Cauã (ex-Portuguesa santista), o atacante Gabriel dos Anjos (ex-Desportivo Brasil), o atacante Marco Antonio (ex-Portuguesa santista) e o atacante Gabriel Miranda.O Sub-23 segue comandado pelo auxiliar interino Thiago Lima enquanto aguarda e negocia com Maurício Copertino para comandar a categoria. São sete contratações até o momento: o goleiro Edu Araújo (ex-Figueirense), o volante Victor Braga (ex-Avenida e Santa Cruz), o lateral-esquerdo Lucas Pires (ex-Corinthians), o meia Luiz Henrique (ex-Coritiba), o meia Ed Carlos (ex-São Paulo), o atacante Rwan (empréstimo do Flamengo de Guarulhos) e o atacante Pablo Thomaz (ex-Coritiba) e o meia Lucas Daniel (edx-Corinthians) e o atacante Ryan (ex-Ceará).
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