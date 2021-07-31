Veja as contratações do Santos para as categorias de base

O Santos segue reestruturando as categorias de base do clube. Além da trocas dos técnicos do Sub-13 ao Sub-23, o Peixe contratou mais 25 jogadores, a maioria para o Sub-20. Alguns já regularizados no BID, ficam a disposição do clube para atuar nas competições de base tanto para o Brasileiro quanto para o Paulista que tem início marcado para o mês de agosto.Para a categoria Sub-17, que agora é comandada pelo técnico Gabriel Bussinger, foram cinco contratações defensivas: o zagueiro Arthur Mascaro (ex-Novorizontino), o zagueiro/volante Marcio Wesley Santos, o volante Luiz Felipe Soares (ex-Grêmio), o lateral-direito Hebert Faria (ex-Red Bull Brasil) e o atacante João Pedro (ex-Grêmio de SP e José Bonifácio). Poderão atuar pelo Paulista Sub-17 em agosto.
Com Rodrigo Chipp no Sub-20, foram treze contratações mais ofensivas: o zagueiro Gabriel Passos (empréstimo de Guarulhos), o volante Stênio (empréstimo do Novorizontino), o volante Geliel Silva (ex-Figueirense), o volante/meia João Victor (ex-Moto Club), o lateral-esquerdo Natan (ex-Betim), o lateral-esquerdo Diogo Correia (ex-São José), o lateral-esquerdo Jeffin (ex-Vila Nova), o meia Filipe Claudino (futsal do Santos), o meia Thomas Bueno (ex-Internacional), o meia Davis Silva (ex-Internacional), o atacante Rayan Carlos (ex-Verê), o atacante Cauã (ex-Portuguesa santista), o atacante Gabriel dos Anjos (ex-Desportivo Brasil), o atacante Marco Antonio (ex-Portuguesa santista) e o atacante Gabriel Miranda.O Sub-23 segue comandado pelo auxiliar interino Thiago Lima enquanto aguarda e negocia com Maurício Copertino para comandar a categoria. São sete contratações até o momento: o goleiro Edu Araújo (ex-Figueirense), o volante Victor Braga (ex-Avenida e Santa Cruz), o lateral-esquerdo Lucas Pires (ex-Corinthians), o meia Luiz Henrique (ex-Coritiba), o meia Ed Carlos (ex-São Paulo), o atacante Rwan (empréstimo do Flamengo de Guarulhos) e o atacante Pablo Thomaz (ex-Coritiba) e o meia Lucas Daniel (edx-Corinthians) e o atacante Ryan (ex-Ceará).