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Veiga valoriza vitória do Palmeiras e revela foco na Libertadores: ‘Importante para retomar a confiança’

Autor do primeiro gol da partida, meia comemorou a vitória do Alviverde e disse que os três pontos foram importantes para dar confiança na sequência do campeonato
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Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 07:30
Crédito: César Greco
Após derrotar a Chapecoense por 2 a 0, neste sábado (18), Raphael Veiga destacou os três pontos conquistados pelo Palmeiras fora de casa e disse que o triunfo foi importante para retomar a confiança da equipe no Brasileirão. Autor do primeiro gol da partida, o meia analisou o confronto do Verdão diante do time catarinense e declarou que agora o pensamento é o duelo contra o Atlético-MG, pelo jogo de ida da Libertadores.– O Palmeiras, quando entra em uma competição, entra para vencer. A vitória foi importante para retomar nossa confiança na competição e pensando no jogo de terça também. A gente fez um bom jogo, baixamos um pouco o nível no segundo tempo, normal, pelo cansaço um pouco, enfim. Mas importante valorizar a vitória, a gente precisava. Todos se doaram e vencemos – disse.
Veiga marcou o 36º gol pela camisa do Palmeiras e igualou Ênio Andrade, Luís Pereira, Miguel Borja e Cardoso como o 83º maior artilheiro da história do clube. Além disso, o camisa 23 ocupa a oitava posição na lista dos maiores goleadores do século, ao lado de Borja.

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