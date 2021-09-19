Veiga valoriza vitória do Palmeiras e revela foco na Libertadores: ‘Importante para retomar a confiança’

Após derrotar a Chapecoense por 2 a 0, neste sábado (18), Raphael Veiga destacou os três pontos conquistados pelo Palmeiras fora de casa e disse que o triunfo foi importante para retomar a confiança da equipe no Brasileirão. Autor do primeiro gol da partida, o meia analisou o confronto do Verdão diante do time catarinense e declarou que agora o pensamento é o duelo contra o Atlético-MG, pelo jogo de ida da Libertadores.– O Palmeiras, quando entra em uma competição, entra para vencer. A vitória foi importante para retomar nossa confiança na competição e pensando no jogo de terça também. A gente fez um bom jogo, baixamos um pouco o nível no segundo tempo, normal, pelo cansaço um pouco, enfim. Mas importante valorizar a vitória, a gente precisava. Todos se doaram e vencemos – disse.