  • Veiga valoriza vantagem em ‘campo pesado’ e vê cansaço aumentar com maratona de jogos do Palmeiras
Meia enalteceu o triunfo fora de casa e culpou o gramado e desgaste pela partida fraca do Verdão no confronto contra o time alagoano
...
LanceNet

04 jun 2021 às 00:20

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 00:20

Crédito: Reprodução/SporTV
Depois da vitória do Palmeiras sobre o CRB por 1 a 0 na estreia da Copa do Brasil, Raphael Veiga enalteceu o triunfo conquistado pela equipe fora de casa. O camisa 23 entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Lima e foi pouco participativo na partida.>> ATUAÇÕES: Oportunista, Willian decide em vitória do Palmeiras sobre o CRB>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Questionado sobre o Verdão não ter demonstrado boa exibição no duelo, o meia falou do estado do gramado e o cansaço pela maratona de jogos. Ele destacou a vantagem construída para o confronto da volta diante do time alagoano e reforçou a competitividade do Maior Campeão Nacional de brigar por objetivos em outros campeonatos:
– Não acho que a gente se acomodou. Somos uma equipe competitiva e eles colocaram intensidade, dificultando o jogo. O campo pesado e o cansaço pesaram, mas nunca terá acomodação aqui. Acho que temos que valorizar essa vitória por 1 a 0, em um jogo que não foi fácil – afirmou Raphael Veiga.O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (6), quando encara a Chapecoense, pela segunda rodada do Brasileirão, às 18h15, no Allianz Parque. Pela Copa do Brasil, o Alviverde terá compromisso diante do CRB somente na próxima quarta-feira (9), às 19h (horário de Brasília).

Tópicos Relacionados

palmeiras
Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

