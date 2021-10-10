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Veiga lamenta nova derrota e normaliza vaias da torcida: ‘Tem total liberdade de criticar’

Meia também ponderou sobre a má fase do Palmeiras, que chegou ao quarto jogo sem vitória no Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 23:52

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 23:52

Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras foi derrotado, em casa, por 4 a 2 pelo Red Bull Bragantino no jogo que marcou o retorno do público ao Allianz Parque. Após o revés parte dos torcedores vaiaram a equipe na saída de campo. Raphael Veiga, que havia afirmado que estava com saudades da torcida, naturalizou a situação.– A torcida tem total liberdade de apoiar e criticar. A gente sabe que a gente não está no nosso máximo. Não temos feito o que já mostramos. Só trabalhando e se dedicando para sair dessa situação. Terça já tem um jogo importante. A gente joga de dentro pra fora. Tem que resolver no campo – declarou.Com o resultado, o Alviverde chegou à quarta partida sem vitórias na competição. O meia comentou a respeito da má fase da equipe, ressaltando as recorrentes falhas que tem acontecido tanto na defesa quanto no ataque.
– São lances pontuais. Todos entram pra fazer o máximo, mas tem coisa que a gente não pode cometer lá atrás. E tem que ser mais decisivo lá na frente quando chegar. Fizemos muitos bons jogos, somos cobrados por isso. A má fase não é nada intencional. Tem coisas que não tão acontecendo. Por isso, quem está dando 100% tem que dar 120% – apontou.
O Maior Campeão Nacional volta a campo às 12 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (12) contra o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia.

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