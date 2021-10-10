Veiga lamenta nova derrota e normaliza vaias da torcida: ‘Tem total liberdade de criticar’

O Palmeiras foi derrotado, em casa, por 4 a 2 pelo Red Bull Bragantino no jogo que marcou o retorno do público ao Allianz Parque. Após o revés parte dos torcedores vaiaram a equipe na saída de campo. Raphael Veiga, que havia afirmado que estava com saudades da torcida, naturalizou a situação.– A torcida tem total liberdade de apoiar e criticar. A gente sabe que a gente não está no nosso máximo. Não temos feito o que já mostramos. Só trabalhando e se dedicando para sair dessa situação. Terça já tem um jogo importante. A gente joga de dentro pra fora. Tem que resolver no campo – declarou.Com o resultado, o Alviverde chegou à quarta partida sem vitórias na competição. O meia comentou a respeito da má fase da equipe, ressaltando as recorrentes falhas que tem acontecido tanto na defesa quanto no ataque.