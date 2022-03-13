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Veiga fala sobre nunca ter perdido um pênalti no Palmeiras: ‘Tinha receio de bater’

Desde que chegou ao Verdão, foram 19 cobranças e 19 acertos do meia. Além disso, o camisa 23 revelou a importância de um elenco forte para as disputas na temporada
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LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 20:49

Publicado em 13 de Março de 2022 às 20:49

O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, no Allianz Parque, em duelo válido pela décima primeira rodada do Paulistão. Mais uma vez, de pênalti, Raphael Veiga foi o autor do gol da vitória. Desde que chegou ao clube, foram 19 cobranças e 19 acertos do meia.GALERIA
> Veja as zoeiras dos últimos 7 anos de rivalidade entre Palmeiras e Santos> ATUAÇÕES: Com gol de pênalti de Raphael Veiga, Palmeiras vence clássicoO camisa 23 falou sobre a boa sequência de batidas convertidas e também disse se tratar de uma grande responsabilidade colocar a bola na marca da cal em um estádio lotado.
- A questão do pênalti é engraçada, lá atrás eu tinha receio de bater pênalti em estádio lotado. Mas foi muito trabalho para enfrentar algo que dá frio na barriga - disse Veiga.TABELA> Clique aqui e simule todos os resultados do Paulistão 2022!Vale lembrar que na última vez que desperdiçou uma cobrança de pênalti, Raphael Veiga ainda vestia a camisa do Athletico-PR. Isto aconteceu em 26 de julho de 2018, na vitória do Furacão por 2 a 0 sobre o Peñarol-URU, pela Copa Sul-Americana.
O meia ainda comentou sobre a união do grupo palmeirense, além da importância de se ter um forte elenco para as disputas ao longo da temporada.
- Acredito que o Abel e todos os jogadores se sentem importantes e parte desse processo. Todos que têm jogado têm dado o máximo, competido, e dado resultados dentro de campo. O Palmeiras a cada dia que passa vem construindo um elenco muito forte e todos sabem da própria importância. Sempre temos o compromisso de fazer o melhor - concluiu.
Crédito: RaphaelVeiganuncaperdeuumpênalticomacamisadoPalmeiras(Foto:CesarGreco/SEPalmeiras

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