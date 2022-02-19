Veiga celebra vitória do Palmeiras e já mira final da Recopa: 'Vamos em busca do título'

Autor do gol que garantiu a vitória ao Palmeiras diante do Santo André, o meio-campista Raphael Veiga celebrou mais uma vitória do Verdão no Campeonato Paulista, e falou da importância de o time se manter em alto nível nos jogos, independentemente da competição que disputa.

Na quarta-feira, contra o Athletico, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, acontece o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana.

- Importante a gente estar conseguindo ganhar os jogos. Agora é mais uma final, a gente que joga no Palmeiras está acostumando. Levamos o clube para um patamar ainda mais alto. Vamos em busca desse título, já tive o prazer de jogar lá, sei que é difícil - disse o camisa 23 à TNT Sports.

Raphael Veiga marcou de pênalti no primeiro tempo do confronto disputado no Allianz Parque e válido pela oitava rodada do Estadual. O jogador, que é o cobrador oficial do Palmeiras, segue com ótimo aproveitamento.A última cobrança desperdiçada pelo meia aconteceu em 26 de julho de 2018, na vitória do Athletico por 2 a 0 sobre o Peñarol-URU, em duelo válido pela Copa Sul-Americana.