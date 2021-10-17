Veiga bate recorde, destaca vitória ‘importante’ e crê na retomada do Palmeiras no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco

Autor do gol da vitória do Palmeiras neste domingo por 1 a 0, diante do Internacional, Raphael Veiga foi decisivo no triunfo e ajudou o Verdão encerrar o jejum de cinco partidas sem vencer no Brasileirão. O meia-campista também alcançou marcas importantes com a camisa alviverde e se tonou o sexto maior artilheiro do século XXI, tendo anotado 38 gols. Ele igualou o mesmo número de tentos assinalados por Diego Souza e deixou para trás Alex Mineiro e Alex Cabeção.Artilheiro da atual temporada com 13 gols marcados, Veiga entrou no seleto grupo de artilheiros da história do Palmeiras e agora ocupa a 78º posição, empatado com Diego Souza, Viola e Moacir. Eleito o craque do jogo pela TV Globo, o apoiador analisou o fim da sequência sem vitória na competição nacional e declarou que o triunfo foi importante para a retomada de confiança do elenco.

– A vitória é importante porque a gente estava se dedicando, competindo e lutando, mas as coisas não saem como a gente espera. Nunca faltou dedicação, entrega. Simplesmente, no futebol, as vezes a gente faz tudo certo, mas a bola bate na trave e não entra – completou o atleta.O jogador fez questão de enaltecer a entrega dos companheiros e reforçou o compromisso total do elenco para brigar pelo G4 do Brasileirão. O jogador acredita que os três pontos conquistados no Allianz Parque vão acalmar a relação da torcida com o elenco e elogiou a competitividade do time palestrino

– Foi um jogo durante o qual nos dedicamos muito, competimos muito. Foi muito intenso! Estamos de parabéns. Toda vitória dá um clima bom para o vestiário, para a semana. Todos estão de parabéns pela entrega e é daqui pra cima – concluiu.