Vazam imagens da suposta nova camisa 2 do Corinthians para a temporada

Crédito: Reprodução/Corinthians

Pouco depois de a Nike confirmar o novo modelo da camisa 1 do Corinthians para esta temporada, os torcedores também puderam ter uma amostra do que deve ser a camisa 2, já que algumas imagens dela foram vazadas nas redes sociais, e em sites especializados, nesta quinta-feira. O clube e a fornecedora de material esportivo ainda não confirmaram se esse será o modelo utilizado.GALERIA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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De acordo com as fotos que circularam pela internet, a camisa será preta com as tradicionais listras brancas na vertical, que parecem ser feitas com spray, lembrando o tema "grafite", que está presente também na camisa 1. A frase "Os Donos da Rua" abaixo da nuca é outro detalhe comum nos modelos.

Segundo apurou o LANCE!, a estreia do novo uniforme deve ocorrer na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, no dia 30 de maio. O torcedor que quiser adquirir uma dessas na versão mais barata terá de desembolsar R$ 249,99, mesmo preço da camisa 1, que ainda não está nem em pré-venda.