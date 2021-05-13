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futebol

Vazam imagens da suposta nova camisa 2 do Corinthians para a temporada

Após a confirmação da Nike sobre a camisa 1, fotos foram vazadas nas redes sociais daquela que tende a ser a camisa 2 do Timão. Previsão de estreia é para o Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 20:15

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 20:15

Crédito: Reprodução/Corinthians
Pouco depois de a Nike confirmar o novo modelo da camisa 1 do Corinthians para esta temporada, os torcedores também puderam ter uma amostra do que deve ser a camisa 2, já que algumas imagens dela foram vazadas nas redes sociais, e em sites especializados, nesta quinta-feira. O clube e a fornecedora de material esportivo ainda não confirmaram se esse será o modelo utilizado.GALERIA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
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De acordo com as fotos que circularam pela internet, a camisa será preta com as tradicionais listras brancas na vertical, que parecem ser feitas com spray, lembrando o tema "grafite", que está presente também na camisa 1. A frase "Os Donos da Rua" abaixo da nuca é outro detalhe comum nos modelos.
Segundo apurou o LANCE!, a estreia do novo uniforme deve ocorrer na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, no dia 30 de maio. O torcedor que quiser adquirir uma dessas na versão mais barata terá de desembolsar R$ 249,99, mesmo preço da camisa 1, que ainda não está nem em pré-venda.
O site footyheadlines.com e o perfil esvaphane, no Twitter, que já haviam adiantado o modelo da camisa 1, também publicaram o vazamento das fotos do uniforme 2, chamado de "away kit" fora do país, em tradução para o português, seria como "kit de visitante". Confira o post divulgado:

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