Vasco x Vila Nova: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B do Campeonato Brasileiro

A edição 2022 da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira. Para o Vasco, às 19h, num São Januário lotado, contra o Vila Nova. Após o retumbante fracasso no ano passado, o Cruz-Maltino se reconstruiu para encarar a competição, que promete ser ainda mais difícil. E o time visitante da próxima noite terminou dois pontos à frente da equipe carioca em 2021.FICHA TÉCNICAVasco x Vila Nova
Data e horário: 8/4/2022, às 19hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Juninho (Luiz Henrique) e Nene; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.
Desfalques: Ulisses, Matheus Barbosa, Weverton Jesus e Sarrafiore (lesionados); Gabriel Dias, Erick, Palacios e Zé Vitor (não regularizados)
VILA NOVA (Técnico: Higo Magalhães)Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Rafinha, Pablo Roberto e Arthur Rezende; Matheuzinho, Pablo Dyego e Victor Andrade.
Desfalques: Tony, Bruno Collaço, Diogo (lesionados) e Daniel Amorim (dúvida).