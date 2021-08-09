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futebol

Vasco x Vila Nova: onde assistir, prováveis times, desfalques e palpites

Cruz-Maltino tenta embalar a segunda vitória seguida enquanto o time goiano tenta se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 18:55

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:55

Crédito: Último encontro entre Vasco e Vila Nova foi na Copa do Brasil de 2017 (Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br
Após superar o Vitória, o Vasco encara o Vila Nova nesta terça-feira. Duelo entre um time que luta para entrar no G4 pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe goiana está, atualmente, mais próxima do Z4 do que da parte de cima da tabela.-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
FICHA TÉCNICAVASCO X VILA NOVA
Data/Hora: 10/8/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Léo Matos, Miranda (Ernando), Leandro Castan e Zeca; Romulo, Juninho e Sarrafiore; Léo Jabá, Daniel Amorim e Morato.
Desfalques: Ricardo Graça e Lucão (poupados), Riquelme, Bruno Gomes e Michel (lesionados)Suspenso: Germán CanoPendurados: Léo Matos, Leandro Castan, Juninho, Marquinhos Gabriel e Daniel Amorim.
VILA NOVA (Técnico: Higo Magalhães)Georgemy; Rafael Donato, Xandão e Renato; Lucas Mazetti, Dudu, Arthur Rezende, Renan Mota e Willian Formiga; Alesson e Henan.
Desfalques: -Suspensos: -Pendurados: -
Palpites: Na redação do LANCE!, 40% das pessoas que responderam à enquete apostam na vitória do Vasco. Outros 40% entendem que o empate é a o resultado mais provável e 20% veem na vitória do Vila Nova o resultado mais provável.

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