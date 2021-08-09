Vasco x Vila Nova: onde assistir, prováveis times, desfalques e palpites

Crédito: Último encontro entre Vasco e Vila Nova foi na Copa do Brasil de 2017 (Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

Após superar o Vitória, o Vasco encara o Vila Nova nesta terça-feira. Duelo entre um time que luta para entrar no G4 pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe goiana está, atualmente, mais próxima do Z4 do que da parte de cima da tabela.-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

FICHA TÉCNICAVASCO X VILA NOVA

Data/Hora: 10/8/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Léo Matos, Miranda (Ernando), Leandro Castan e Zeca; Romulo, Juninho e Sarrafiore; Léo Jabá, Daniel Amorim e Morato.

Desfalques: Ricardo Graça e Lucão (poupados), Riquelme, Bruno Gomes e Michel (lesionados)Suspenso: Germán CanoPendurados: Léo Matos, Leandro Castan, Juninho, Marquinhos Gabriel e Daniel Amorim.

VILA NOVA (Técnico: Higo Magalhães)Georgemy; Rafael Donato, Xandão e Renato; Lucas Mazetti, Dudu, Arthur Rezende, Renan Mota e Willian Formiga; Alesson e Henan.

Desfalques: -Suspensos: -Pendurados: -