Vasco x Santos: prováveis escalações, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Na sequência da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Santos em São Januário, neste domingo, às 16h (de Brasília). O Cruz-Maltino não vence em seu estádio desde setembro pela competição nacional e necessita reencontrar o caminho das vitórias para encostar em Athletico-PR, Sport e Bahia, os primeiros clubes fora da zona de rebaixamento.

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Para o duelo deste domingo, o pressionado Ricardo Sá Pinto deve utilizar novamente o esquema 4-2-3-1. Ele contará com os retornos do volante Andrey e do lateral-esquerdo Henrique, que serão titulares diante do time paulista. Contudo, o Gigante da Colina terá os desfalques de Talles Magno, Neto Borges e Léo Gil, ambos suspensos por causa do terceiro amarelo.

O Peixe, por sua vez, está embalando após golear o Grêmio por 4 a 1, e garantir uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. No entanto, o técnico Cuca deve usar um time misto para descansar alguns jogadores para os duelos da competição continental. Por outro lado, a equipe poderá ter o retorno do venezuelano Soteldo, que se recuperou da Covid-19.

Além disso, Cuca não terá à disposição o zagueiro Lucas Veríssimo, que pode deixar o clube rumo ao Benfica, de Jorge Jesus, e não viajou com o grupo para o Rio de Janeiro. Pará e Jobson estão lesionados, Vinicius Balieiro testou positivo para Covid-19, e Luan Peres, cumpre suspensão pelo STJD. Marinho viajou com o time, mas pode ser um dos poupados.

No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2, na Vila Belmiro, Fellipe Bastos e Cano fizeram os gols dos cariocas, enquanto Marinho e Lucas Veríssimo empataram para os paulistas. O Vasco está na 17ª posição, no Z4, com 25 pontos, enquanto o Santos tem 38, na 8ª colocação. FICHA TÉCNICAVASCO x SANTOS

Data/Hora: 20/12/2020, às 16h00Local: São Januário, Rio de JaneiroÁrbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde ver: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel; Léo Matos, Leandro Castan, Jadson (Marcelo Alves) e Henrique; Marcos Júnior, Andrey e Benítez (Carlinhos ou Juninho); Gustavo Torres, Cano e Vinícius (Ribamar).

Suspensos: Talles Magno, Neto Borges e Leonardo Gil (Todos pelo 3º Amarelo)Pendurados: Léo Matos, Jadson, Ricardo Graça, Henrique, Gabriel Pec e Bruno GomesVoltam de suspensão: -

SANTOS (Técnico: Cuca)John; Madson, Luiz Felipe, Laércio (Alex) e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Diego Pituca; Lucas Braga, Kaio Jorge e Jean Mota (Marinho ou Soteldo).

Suspensos: -Pendurados: Marcos Leonardo, Lucas Lourenço, Madson, João Paulo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Arthur Gomes e AlisonVoltam de suspensão: Diego Pituca e Soteldo (Todos pelo 3º Amarelo)Desfalques: Lucas Veríssimo (pode deixar o clube rumo ao Benfica), Pará e Jobson (lesionados), Vinicius Balieiro (Covid-19) e Luan Peres, suspenso pelo STJD.