Vasco x Ponte Preta: onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco volta a campo neste domingo pela 21ª rodada da Série B, a segunda do returno da competição. Sem vencer há três rodadas, o Cruz-Maltino teve uma semana livre para treinar e necessita iniciar uma sequência de resultados positivos para entrar no G4. Com isso, o time recebe a Ponte Preta, às 16h, neste domingo, em São Januário. A Macaca, por sua vez, tenta se distanciar ainda mais do Z4 e vencer a primeira fora de casa.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro O técnico Lisca deve fazer algumas mudanças em relação à equipe que foi derrota para o Operário (PR), no Paraná. Ele terá o retorno do experiente Leandro Castan, que se recuperou de edema no músculo semimembranoso da coxa direita e está à disposição. Além dele, o atacante Daniel Amorim deve ficar no banco de reservas, depois de também voltar de uma lesão.

+ Em meio à crise no Vasco, Julio Brant oferece ajuda a Jorge Salgado

Por outro lado, o Vasco não poderá contar com quatro atletas de seu elenco. O volante Michel segue de fora em virtude de problemas musculares e desfalca novamente a equipe. Além dele, Romulo tomou o terceiro amarelo e Morato foi expulso no fim do jogo em Ponta Grossa. O argentino Sarrafiore também não estará em campo, já que testou positivo para Covid-19.

Vale lembrar que os jovens Juninho e MT voltaram para o time Sub-20 por opção do Departamento de futebol. Ambos atuaram na derrota para o Nova Iguaçu quarta, pelo Carioca, e na goleada sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

+ Artilheiro do Vasco na temporada, Germán Cano enfrenta jejum de sete partidas sem balançar a rede

Pelo lado da Ponte Preta, o técnico Gilson Kleina ganhará alguns reforços para o duelo deste domingo. O lateral-direito Kevin volta de suspensão e o reforço Marcelo Hermes está regularizado e pode estrear com a camisa da equipe de Campinas. O meia Camilo não estará em campo, pois sentiu dores no joelho.

A Ponte Preta também trouxe o volante Yago Henrique, porém o comandante deu a entender que o jogador ainda não tem condições físicas para fazer a sua estreia em São Januário. A equipe venceu três dos últimos quatro jogos e conseguiu deixar para trás o Z4. A busca agora é por manter a sequência positiva após um péssimo primeiro turno. FICHA TÉCNICAVASCO x PONTE PRETA

Data/Hora: 29/8/2021, às 16hLocal: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)Árbitro de Vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Onde assistir: TV Globo, Premiere, tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey (Galarza), Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Cano.

Desfalques: Michel (lesionado), Rômulo (terceiro amarelo), Morato (expulso) e Sarrafiore (Covid-19).Suspenso: Rômulo e MoratoPendurados: Daniel Amorim e Bruno Gomes

PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)Ivan, Felipe Albuquerque, Cleylton, Thiago Lopes e Rafael Santos (Marcelo Hermes); André Luiz, Vini Locatelli (Léo Naldi) e Fessin; Niltinho, Moisés e Rodrigão.