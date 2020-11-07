Vasco x Palmeiras: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Em 2019, o Palmeiras venceu o Vasco por 2 a 1 em São Januário (Marcelo Goncalves/Photo Premium/Lancepress!

No reencontro entre os treinadores portugueses Ricardo Sá Pinto e Abel Ferreira, Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo pela 20º rodada do Brasileirão, às 16h (de Brasília), em São Januário. O Gigante da Colina busca voltar a vencer na competição, enquanto o Verdão tenta entrar no G-6 e retomar o caminho da briga pelo título.

Para o duelo, o Cruz-Maltino poderá ter o retorno do seu artilheiro Germán Cano, que ficou de fora de algumas partidas em virtude de uma lesão na coxa. Sá Pinto avalia manter o esquema com três zagueiros utilizado na Copa Sul-Americana contra o Caracas. Cabe destacar que o Vasco não vence na competição desde o dia 13 de setembro, quando derrotou o Botafogo, no Nilton Santos.

O Palmeiras, por sua vez, reencontrou o caminho das vitórias no campeonato sob a direção do interino Andrey Lopes e voltou a encostar no pelotão da frente na tabela. O confronto será marcado pela estreia de Abel Ferreira no Brasileirão, após comandar a equipe na vitória sobre o Bragantino pela Copa do Brasil.

Há exatos 5 anos, o Vasco vencia o Palmeiras pela última vez, no dia 8 de novembro de 2015. Rafael Silva e Nenê marcaram os gols da vitória na época. Na tabela, o clube carioca tem o mesmo número de pontos de Coritiba e Bragantino (19), que estão na zona de rebaixamento. Porém, têm duas partidas a menos.

Já o Verdão tem 28 pontos, dois a menos que o Santos, atual sexto colocado do Brasileirão. No entanto, o clube paulista tem um jogo a menos que o rival e busca uma boa sequência de vitórias neste início de returno.

Retrospecto Geral

No retrospecto geral, a partida deste domingo será a de número 131 entre as duas equipes. Até o momento, o Alviverde venceu 59 partidas, empatou 40 jogos e o Cruz-Maltino saiu com a vitória em 31 oportunidades. O Palmeiras balançou as redes 210 vezes e o Vasco em 164 ocasiões.

Vasco x Palmeiras no Brasileirão

Se forem computados apenas os jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, foram 57 duelos travados entre os dois clubes, com 28 vitórias paulistas, 17 igualdades e 12 partidas vencidas pelos cariocas. 87 gols a favor do alviverde e 51 a favor do VascoFICHA TÉCNICAVASCO x PALMEIRAS

Data/Hora: 8/10/2020, às 16h00Local: São Januário, Rio de JaneiroÁrbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde ver: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel; Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça; Léo Mattos, Andrey, Léo Gil, Carlinhos (Talles) e Neto Borges; Benítez e Tiago Reis (Cano)

Lesionados: Cayo Tenório, Marcelo Alves, Riquelme e Gabriel Pec (Covid-19); Breno, Ramon (lesionados)Pendurados: Talles Magno, Gabriel Pec e Bruno GomesSuspenso: Felipe Bastos

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Luiz Adriano.

Desfalques: Wesley e Luan Silva (machucados) e Lucas Esteves (transição física)Suspensos: -Pendurados: Rony, Gustavo Scarpa, Matías Viña, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Wesley, Danilo e RamiresVoltam de suspensão: -