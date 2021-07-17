Vasco x Náutico: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Germán Cano é a esperança de gols do Vasco; Jean Carlos é o maestro do Náutico (Montagem LANCE!

O Vasco volta a campo neste domingo pela décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será o líder invicto, o Náutico, dirigido por Hélio dos Anjos. O duelo está marcado para às 16h, em São Januário, e em caso de vitória, o Gigante da Colina pode encostar ainda mais no G4. O Timbu, por sua vez, busca a oitava vitória e alcançar a maior marca invicta no começo da competição (a atual é do Corinthians com 11 jogos na edição de 2008).

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro O Cruz-Maltino está há três jogos invicto (duas vitórias e um empate), e a tendência é que o técnico Marcelo Cabo repita a escalação do empate contra o Coritiba. A principal dúvida é no setor ofensivo sobre o parceiro de Germán Cano no ataque. O jovem Gabriel Pec teve boa atuação diante do Coxa, mas Morato deve ser relacionado depois de se recuperar de um desgaste físico.

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Por outro lado, o comandante vascaíno não poderá contar novamente com Lucão e Ricardo Graça, ambos irão disputar as Olimpíadas de Tóquio a partir do dia 22. Os volantes Michel e Rômulo também deverão ficar de fora da partida, vetados por estarem em recuperação física.

Quem deve pintar entre os relacionados é o volante Bruno Gomes, que ficou de fora da partida contra o Coritiba. O volante foi expulso nos duelos diante de Cruzeiro e Goiás, e desde então não teve mais oportunidade. Ele foi julgado, suspenso por mais um jogo, e já cumpriu.

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Pelo lado dos pernambucanos, Camutanga estará entre os relacionados pelo técnico Hélio dos Anjos. O zagueiro vinha com alto desgaste pelo apertado calendário e era dúvida. Além dele, o time pode ter o retorno do atacante experiente Kieza. O atleta teve um processo inflamatório devido à chikungunya, mas já treinou com bola e viaja com o grupo para o Rio de Janeiro.FICHA TÉCNICAVASCO x NÁUTICO

Data/Hora: 18/07/2021, às 16h (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)Onde assistir: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza, MT e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Cano.

Desfalques: Lucão e Ricardo Graça (seleção olímpica), Michel e Rômulo (desgaste físico)Suspensos: -Pendurados: Léo Matos, MT, Leandro Castan, e Daniel Amorim.

NÁUTICO (Técnico; Hélio dos Anjos)Alex Alves; Bryan, Carlão, Camutanga e Rafinha; Matheus Trindade, Rhaldney e Marciel; Jean Carlos, Vinícius e Paiva (Kieza).

Desfalques: Yago e Hereda (lesionados).Suspensos: -Pendurados: Hereda, Matheus Trindade e Camutanga