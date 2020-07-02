Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco x Madureira: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Em São Januário, Cruz-Maltino e Tricolor Suburbano jogam com chances de classificação, mas também ficam de olho em jogos dos concorrentes...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 01:03

LanceNet

Crédito: Andrey já jogou contra o rival do Vasco na partida desta quinta-feira (Paulo Fernandes/Vasco.com.br
O Vasco encara o Madureira nesta quinta-feira, em São Januário, numa partida importante na disputa por vaga na semifinal da Taça Rio. Ambas as equipes têm chance de classificação, mas vão jogar de olho também nas partidas do Macaé contra o Fluminense e do Volta Redonda contra o Resende.
> Confira aqui a tabela do Campeonato Carioca
INFORMAÇÕES DE VASCO X MADUREIRA:
Data/Hora: 01/07/2020, às 20hLocal: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAuxiliares: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Guilherme Vogas TavaresOnde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Andrey; Vinícius, Benítez e Talles Magno; Cano.
Desfalques: Bruno Gomes (lesionado), Werley (dores) e Guarín (liberado do jogo).Suspensos: NinguémPendurado: Andrey
MADUREIRA (Técnico: Leandro Passos)Lucão, Rhuan Rodrigues, Marcelo Alves, Mário Pierre e Juninho Monteiro; Thedesco, Bruno, Douglas Cunha e Ygor Catatau; Nathan Gomes e Luam Henrique.
Desfalque: -Suspenso: Ninguém.Pendurado: Luam Henrique.
PALPITES: Na redação do LANCE!, 80% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Vasco. Acreditam em vitória do Madureira 10% e, no empate, outros 10%.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados