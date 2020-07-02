Vasco x Madureira: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Vasco encara o Madureira nesta quinta-feira, em São Januário, numa partida importante na disputa por vaga na semifinal da Taça Rio. Ambas as equipes têm chance de classificação, mas vão jogar de olho também nas partidas do Macaé contra o Fluminense e do Volta Redonda contra o Resende.
INFORMAÇÕES DE VASCO X MADUREIRA:
Data/Hora: 01/07/2020, às 20hLocal: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAuxiliares: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Guilherme Vogas TavaresOnde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Andrey; Vinícius, Benítez e Talles Magno; Cano.
Desfalques: Bruno Gomes (lesionado), Werley (dores) e Guarín (liberado do jogo).Suspensos: NinguémPendurado: Andrey
MADUREIRA (Técnico: Leandro Passos)Lucão, Rhuan Rodrigues, Marcelo Alves, Mário Pierre e Juninho Monteiro; Thedesco, Bruno, Douglas Cunha e Ygor Catatau; Nathan Gomes e Luam Henrique.
Desfalque: -Suspenso: Ninguém.Pendurado: Luam Henrique.
PALPITES: Na redação do LANCE!, 80% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Vasco. Acreditam em vitória do Madureira 10% e, no empate, outros 10%.