Vasco x Lagarto (SE): veja provável time do Gigante da Colina e onde assistir ao jogo da Copinha

A competição mais importante das divisões de base no futebol brasileiro está de volta. Após hiato de um ano em virtude da pandemia global de Covid-19, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começou e o Vasco estreia nesta quarta-feira. Os Meninos da Colina entram em campo às 11h, em Santana do Parnaíba (SP) diante do Lagarto (SE).A equipe busca erguer a taça da competição, algo que não acontece desde 1992. Na época, o Cruz-Maltino derrotou o São Paulo na decisão, nos pênaltis. O elenco tinha nomes como Pimentel, Leandro Ávila e Valdir Bigode. O grupo chegou à final em duas oportunidades: em 1999, quando foi superado pelo Corinthians, e em 2019, quando perdeu para o São Paulo, nos pênaltis.

+ Vasco anuncia a contratação de meia-atacante; confira saídas, chegadas e sondagens para 2022

Para a competição, o técnico Igor Guerra contará com nomes já conhecidos do torcedor vascaíno como Vinícius e Figueiredo. Além deles, destaques como Andrey Santos, Marlos Gomes e Marcos Dias estão entre os relacionados que disputam a tradicional competição.

O elenco contará com reforços do time sub-17 que conquistou dois títulos das quatro finais que disputou na temporada passada. Nomes como Erick Marcus e Pimentel terão oportunidade de entrar em campo e ajudar o time da Cruz de Malta a lutar por mais um título na base.

+ Vasco anuncia saída de uma patrocinadora e o acerto com outras duas para o uniforme do time

Cabe salientar que a comissão técnica do Vasco inscreveu 30 jogadores para à disputa da Copinha e 22 viajam para São Paulo. Os outros oito atletas ficam no Rio de Janeiro treinando com os que retornam de férias e podem ser convocados a qualquer momento.

OS 22 ATLETAS RELACIONADOS PARA A COPINHA

GOLEIROS: Cadu e PabloLATERAIS: Saulo, JP Galvão, Leandrinho e JuliãoZAGUEIROS: Zé Vitor, Pimentel e VictãoMEIAS: Marlon Gomes, Rodrigo, Marlon Santos, Andrey e Lucas EduardoATACANTES: Cachoeira, Vinícius, Juan, Erick Marcus, Rayan, Tavares, Marcos Dias e FigueiredoFICHA TÉCNICAVasco x Lagarto​​Data-hora: 05/01/2022, às 11hLocal: Estádio Municipal Santana de Parnaíba, em Santana de Parnaíba (SP)Árbitro: Gabriel Henrique Meira BispoÁrbitro Assistente 1: Vitor Carmona MetestaineÁrbitro Assistente 2: William Trufelli MalaquiasQuarto Arbitro: Gabriel FurlanAnalista de Vídeo: Renato de CarlosOnde assistir: SporTV

Provável escalação do Vasco: Cadu, Saulo, Pimentel, Zé Vitor e Julião; Andrey, Marlon Gomes e Lucas Eduardo (Rodrigo); Vinícius, Figueiredo (Cachoeira) e Marcos Dias. Técnico: Igor Guerra.