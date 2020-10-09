Vasco x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Flamengo teve um início de Campeonato Brasileiro cambaleante, mas engrenou uma sequência positiva e já está na terceira posição. O Vasco chegou a liderar a competição, mas caiu drasticamente de rendimento e trocou praticamente todo o departamento de futebol - o técnico será o do sub-20. Assim chegam os times para o primeiro Clássico dos Milhões deste Campeonato Brasileiro.FICHA TÉCNICAVASCO X FLAMENGO
Data/Hora: 10/10/2020, às 17 horas
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)
Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Neuza Ines Back (Fifa/SP)
Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (S)
VASCO (Técnico: Alexandre Grasseli)Fernando Miguel, Yago Pikachu (Cayo Tenório), Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Marcos Junior) e Benítez; Vinícius, Cano e Talles Magno.
Lesionados: Breno, Ricardo Graça, Ramon e JuninhoPendurados: Gabriel Pec, Guilherme Parede, Bruno Gomes, Fellipe Bastos e Cayo TenórioSuspenso: Bruno Gomes
FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Gerson e Diego; Bruno Henrique e Pedro.
Desfalques: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Arrascaeta e Isla (convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas), e Gabriel Barbosa, João Lucas e Diego Alves (lesionados)Pendurados: Filipe Luís, João Lucas, Éverton Ribeiro, Diego e GabrielSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 30% das pessoas que responderam à enquete apostam em vitória do Vasco, outros 30% entendem que um empate é o resultado mais provável e 40% veem o Flamengo como favorito.