Vasco x CSA: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

No primeiro turno, CSA e Vasco empataram por 2 a 2, no Rei Pelé, em Alagoas Crédito: Alisson Frazao/Vasco

Na reta final da Série B, o Vasco volta a campo, nesta sexta-feira (29), às 21h30, em São Januário, pela 32ª rodada. O duelo promete ser o maior público do Cruz-Maltino desde o retorno da torcida à Colina Histórica. O clube colocou à venda 15 mil ingressos e 8.750 já foram emitidos.

Ambas as equipes necessitam da vitória para encostar no pelotão de frente da competição e dar sequência ao sonho de voltar à elite do futebol brasileiro. Com 47 pontos, a diferença do Gigante da Colina para o G-4 é de seis pontos restando sete jogos para o fim. O Azulão tem 45 e está a 8 do Goiás, atual quarto colocado, que tem 53, e já entrou em campo na rodada. O Esmeraldino empatou por 1 a 1 com o Botafogo, na Serrinha, e demitiu o treinador Marcelo Cabo, nesta quinta (28).

Para o duelo, Fernando Diniz não poderá contar com o principal nome do time nas últimas rodadas: Nenê. Desde que retornou ao clube, o meia já marcou quatro gols e deu duas assistências em oito jogos. Essa será a primeira vez em que o comandante vascaíno não terá o experiente jogador nesta Série B.

A tendência é que Marquinhos Gabriel seja deslocado para exercer a função do camisa 77, mais à frente. Com isso, Andrey é o favorito para estar entre os titulares. O volante era uma peça importante no esquema de Diniz antes de se lesionar na partida contra o Goiás. Ele retornou diante do Náutico e entrou no segundo tempo.

Na defesa, Ricardo Graça volta de suspensão e deve ser titular ao lado de Leandro Castan. O grupo aguarda a chegada de Léo Matos, que não disputou a partida contra o Timbu por ter sido liberado para acompanhar o nascimento da filha, na Europa. Ele desembarca no Brasil na manhã desta sexta-feira e seguirá direto para a concentração.

Pelo lado do CSA, Mozart terá três desfalques importantes: Didira, com problemas físicos, Bruno Mota, que irá passar por um tratamento dentário, e Cristovam, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Em compensação, o goleiro Thiago Rodrigues não sente mais dores no ombro direito e voltará ao gol do time alagoano.

FICHA TÉCNICA - VASCO X CSA