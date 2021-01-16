futebol

Vasco x Coritiba: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Cruz-Maltino tenta fazer valer o fator mando de campo para se afastar zona de rebaixamento, enquanto o time visitante ocupa a lanterna da competição...
LanceNet

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 22:54

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Vasco e Coritiba se enfrentam na noite deste sábado, em São Januário. O duelo entre o mandante, que tenta se afastar mais ainda da zona de rebaixamento, e o visitante, está na lanterna do Campeonato Brasileiro, a dez pontos do primeiro time fora do Z4.FICHA TÉCNICAVASCO X CORITIBA​Data/Hora: 16/1/2021, às 21hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Juninho e Gil; Yago Pikachu, Cano e Talles Magno.
Lesionados: Ricardo Graça (recuperação após apendicite)Pendurados: Ricardo Graça, Gabriel Pec e Bruno GomesSuspensos: Ninguém
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Wilson, Jonathan, Nathan Ribeiro, Sabino e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva e Sarrafiore; Pablo Thomaz, Ricardo Oliveira e Neilton.
Lesionados: Mailton, Rhodolfo e CeruttiPendurados: Jonathan, Rhodolfo, Sabino e WellissolSuspensos: Robson
Palpites: Na redação do LANCE!, 45% das pessoas acreditam em vitória do Vasco, 25% creem em empate e 30% apostam no Coritiba.

