Vasco x Botafogo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo válido pela Série B

Crédito: No primeiro turno, o Botafogo derrotou o Vasco por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos (Rafael Ribeiro/ Vasco

Em momentos opostos, Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 16h, em São Januário, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. O Glorioso está bem próximo de confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro, enquanto o Cruz-Maltino tem apenas 1% de chance de conquistar o acesso, restando cinco jogos para o fim.O principal desfalque do Cruz-Maltino, que não vence há três jogos, será o lateral-esquerdo Riquelme, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jovem tem se firmado como titular com muita qualidade e personalidade. A tendência é que Zeca volte para o lado esquerdo e Léo Matos seja titular na direita.

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Além dele, o time terá três desfalques certos, que só devem voltar a campo na próxima temporada. Miranda foi suspenso pela Conmebol ao ser flagrado no exame antidoping e Sarrafiore renovou seu empréstimo com o Vasco, mas operou o joelho esquerdo. Michel segue em recuperação, mas termina seu contrato no fim de novembro e não deve mais vestir a camisa do clube.

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O Botafogo, por sua vez, tenta não perder o embalo na busca pelo acesso. A equipe alvinegra, que não é derrotada há cinco partidas, terá uma baixa para o clássico: o volante Barreto cumprirá suspensão automática devido ao cartão amarelo recebido na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança.

O atacante Chay voltou a treinar no gramado, mas, no período de transição de uma lesão no tornozelo direito, ainda não tem condições de jogo para enfrentar o Gigante da Colina.

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No primeiro turno, o Botafogo derrotou o Vasco por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, com gols de Chay e Diego Gonçalves. Para o duel odeste domingo foram colocado à venda 20 mil ingressos. Até o momento, foram emitidos apenas seis mil bilhetes, sendo mil deles por parte da torcida do Alvinegro, que esgotou o setor visitante.FICHA TÉCNICAVASCO X BOTAFOGO

Data/Hora: 07/11/2021, às 16h (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP-FIFA)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)VAR: Vinicius Furlan (SP)Onde assistir: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel; Morato, Nene e Cano.

Desfalques: Michel (lesão no joelho esquerdo), Sarrafiore (operou o joelho), Miranda (suspenso pela Conmebol) e Riquelme (suspenso)Suspensos: Miranda (por tempo indeterminado pela Conmebol) e Riquelme (terceiro amarelo)Pendurados: Vanderlei, Leandro Castan, Bruno Gomes, Cano, Gabriel Pec e Fernando Diniz

BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo; Luís Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio; Warley, Rafael Navarro e Diego Gonçalves.