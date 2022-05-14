Vasco x Bahia: prováveis times, desfalques e onde assistir

O Vasco enfrenta o Bahia neste domingo, em São Januário. Pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino vai tentar entrar no G4 e, para isso, terá o líder da competição pela frente. Três pontos e duas vitórias de saldo separam as equipes.O time de Zé Ricardo vive semana de recuperação de jogadores antes lesionados. Já Guto Ferreira lida com problemas físicos no time titular.-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro