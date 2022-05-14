Vasco x Bahia: prováveis times, desfalques e onde assistir

O Vasco enfrenta o Bahia neste domingo, em São Januário. Pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino vai tentar entrar no G4 e, para isso, terá o líder da competição pela frente. Três pontos e duas vitórias de saldo separam as equipes.O time de Zé Ricardo vive semana de recuperação de jogadores antes lesionados. Já Guto Ferreira lida com problemas físicos no time titular.-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
FICHA TÉCNICAVASCO X BAHIA
Data e hora: 15/5/2022, às 16hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)VAR: Emerson de Almeida FerreiraOnde assistir: Globo, Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey (Juninho) e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Getúlio (Figueiredo).
Desfalques: Laranjeira (transição).Suspenso: Bruno Nazário
BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)Danilo Fernandes, Douglas Borel, Gabriel Xavier (Luiz Otávio), Ignácio e Luiz Henrique; Patrick, Daniel e Emerson Santos; Rildo, Marco Antônio e Matheus Davó.
Desfalques: Mugni, Rodallega, Raí (lesionados) e Luiz Otávio (dúvida) Suspensos: -