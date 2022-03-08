Vasco viaja para jogo pela Copa do Brasil; Zé Gabriel diz que 'trocaria a atuação do jogo passado pela vitória'

O Vasco embarca na tarde desta terça-feira para Petrolina (PE), onde ficará concentrado para o jogo contra a Juazeirense (BA), nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O duelo é válido pela segunda fase da competição e, para tal, o time cruz-maltino terá praticamente todos os jogadores à disposição.A preparação terminou esta manhã, no CT Moacyr Barbosa. O meia Vitinho, que ainda aprimora a forma física após se recuperar de lesão segue fora. Por outro lado, Léo Matos está de volta ao grupo de relacionados após cumprir suspensão no último jogo da Copa do Brasil. Matheus Barbosa, ausente também por suspensão, mas no último jogo do Campeonato Carioca, também retorna ao grupo à disposição de Zé Ricardo.