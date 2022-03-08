Vasco viaja para jogo pela Copa do Brasil; Zé Gabriel diz que 'trocaria a atuação do jogo passado pela vitória'

O Vasco embarca na tarde desta terça-feira para Petrolina (PE), onde ficará concentrado para o jogo contra a Juazeirense (BA), nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O duelo é válido pela segunda fase da competição e, para tal, o time cruz-maltino terá praticamente todos os jogadores à disposição.A preparação terminou esta manhã, no CT Moacyr Barbosa. O meia Vitinho, que ainda aprimora a forma física após se recuperar de lesão segue fora. Por outro lado, Léo Matos está de volta ao grupo de relacionados após cumprir suspensão no último jogo da Copa do Brasil. Matheus Barbosa, ausente também por suspensão, mas no último jogo do Campeonato Carioca, também retorna ao grupo à disposição de Zé Ricardo.
Confira a lista de relacionados:
G: Thiago Rodrigues, Halls e VanderleiL: Weverton, Léo Matos, Edimar e RiquelmeZ: Quintero, Anderson Conceição, Ulisses e CangáV: Yuri Lara, Matheus Barbosa, Juninho, Zé Gabriel e Andrey SantosM: Nene, Luiz Henrique e Bruno NazárioA: Raniel, Getúlio, Gabriel Pec, Figueiredo
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O treinador se disse satisfeito com a atuação da equipe no último jogo, apesar da derrota para o maior rival. E um dos jogadores que deixaram boa impressão foi Zé Gabriel, que deverá seguir titular do meio-campo vascaíno nesta quarta-feira.
- Fico feliz com a minha evolução individual, mas trocaria a atuação do jogo passado pela vitória. Sou um cara que se cobra muito. Venho me encontrando no clube, me entrosando com a equipe, mas estou longe do ideal ainda. Vou procurar essa evolução diariamente, nos treinamentos, junto com os meus companheiros - afirmou ao site oficial do Vasco.