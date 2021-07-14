Vasco vence o Sport pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20

Crédito: Vitor Brügger/Vasco

O Vasco venceu, na manhã desta quarta-feira, o Sport por 2 a 0 pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gols da partida foram marcados por Saulo e Juan. Com o triunfo, os Meninos da Colina somam 13 pontos e ocupam a liderança da competição, porém ainda podem ser ultrapassados na sequência da rodada.

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O próximo compromisso do Vasco será no domingo, às 10h, contra o São Paulo, no Estádio Nivaldo Pereira, atual vice-líder. Na tabela, o Tricolor do Paulista jogará o clássico diante do Corinthians e pode assumir a liderança ainda nesta rodada.

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Durante a partida, o Cruz-Maltino comandou as ações e foi mais perigoso desde o início. Logo aos 9, Zé Vitor lançou Saulo na esquerda, que invadiu a área e bateu colocado para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, Caio Eduardo cobrou falta e Andrey levou perigo de cabeça. A bola bateu no travessão da meta da equipe pernambucana.

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