Vasco vence o Madureira, mas está eliminado do Campeonato Carioca

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Acabou. O Vasco venceu o Madureira por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, mas está eliminado do Campeonato Carioca. Isso porque, apesar do resultado em São Januário, a vitória do Volta Redonda sobre o Resende, no Maracanã - e o mau início do Cruz-Maltino na competição -, colocaram o Voltaço, e não o time agora comandado por Ramon Menezes na semifinal da Taça Rio.

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Grande chance... do MadureiraA primeira grande chance do jogo foi do time visitante. Aos 15 minutos, após cruzamento da direta, Ygor Catatau mandou para fora a dois metros do gol. O Vasco teve controle da posse de bola, mas construiu poucas chances claras na primeira etapa. Na reta final, de cabeça, Ricardo Graça e Talles Magno ameaçaram. Benítez, aos 47, chutou da entrada da área, mas o goleiro defendeu.

Bota o pé na fôrmaA tônica do segundo tempo foi a mesma do primeiro. O Tricolor Suburbano seguia aguardando as oportunidades de contra-atacar. O time de São Januário tentou com Andrey, com Bruno César, com Talles Magno, mas a pontaria prejudicava.

O quaseO tempo foi passando, Ramon Menezes foi fazendo as alterações que podia e as tentativas se avolumavam. Andrey fez fila, colocou na cabeça de Cano, mas o centroavante não acertou a meta. Ele guardaria só aos 38 minutos.

O golNesta ocasião, um gol do Madureira fora anulado. Mas o Vasco cobrou rápido, a bola chegou em Cano, ele tabelou com Raul e fez o gol. Mas não foi suficiente. Pela vitória do Volta Redonda sobre o Resende, mas, principalmente, pelo início de campanha na Taça Rio, a participação vascaína no Campeonato Carioca chegou ao fim.

FICHA TÉCNICAVASCO 1 X 0 MADUREIRA

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 28/6/2020, às 20hÁrbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Guilherme Vogas TavaresPúblico/Renda: Portões fechados.Cartões amarelos: Ricardo Graça, Leandro Castan (VAS); Bruno e Nathan (MAD)Cartão vermelho: Ninguém

Gol: Cano, 38'/2ºT

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos (Raul, 21'/2ºT) e Andrey (Marcos Junior, 30'/2ºT); Vinícius (Bruno César, 13'/2ºT), Benítez (Claudio Winck, 30'/2ºT) e Talles Magno (Lucas Santos, 30'/2 ]T); Cano - Técnico: Ramon Menezes.