Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco vence o Corinthians no Campeonato Brasileiro sub-20

Com gols de Figueiredo, Arthur e Andrey, Cruz-Maltino conquista sua segunda vitória seguida na competição. Meninos da Colina voltam a campo quinta contra o Atlético-MG...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 18:43

LanceNet

Crédito: Vasco vence o Corinthians por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro sub-20 (Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians
Após conquistar o título do Campeonato Carioca sub-20, o Vasco voltou a campo nesta segunda e derrotou o Corinthians por 3 a 0 no Parque São Jorge. pelo Brasileirão da categoria. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Figueiredo, Arthur e Andrey Santos. Com o resultado, a equipe carioca conquistou sua segunda vitória consecutiva na competição, já os paulistas seguem na terceira colocação.
Mesmo fora de casa, o Vasco começou pressionando e tomou conta da partida desde o início. Até que aos 31, os Meninos da Colina abriram o placar com Figueiredo, que recebeu um belo passe de Marcondes. Com mais volume de jogo, a equipe carioca voltou para o segundo tempo de maneira ofensiva, mas os paulistas equilibraram a partida.
Porém, aos 16, Arthur cobrou falta com categoria, a bola desviou na barreira e enganou o arqueiro do Timão. Por fim, o Gigante da Colina ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro com Andrey. Em uma linda jogada, o jogador fez um golaço ao driblar o defensor adversário e bater no canto.
Os Meninos da Colina voltam a campo na quinta, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético Mineiro, às 15h, em São Januário. Vale destacar que o primeiro duelo terminou empatado por 1 a 1.
Já no Brasileirão da categoria, o Vasco terá pela frente o São Paulo, no estádio Nivaldão, domingo, às 15h30. O Corinthians, por sua vez, joga no mesmo dia e horário contra o Flamengo, na Gávea.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados