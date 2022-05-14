futebol

Vasco vence o Botafogo no primeiro jogo da semifinal da Copa Rio Sub-17

Partida foi movimentada. Apesar dos sete gols, decisão da vaga está aberta. Segundo jogo é na semana que vem...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 17:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 17:28
O Vasco saiu na frente do Botafogo na semifinal da Copa Rio sub-17. Neste sábado, no Cefat, em Niterói, o Cruz-Maltino superou o Glorioso por 4 a 3. O jogo de volta será no sábado que vem, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu.O Vasco abriu o placar com André, que tabelou com Kauan Kelvin, aos seis minutos. O segundo foi no fim do primeiro tempo, aos 42 minutos: Kauan Kelvin completou, de letra, jogada que começou pela direita e desviou na zaga botafoguense.No segundo tempo, foi o time da casa quem começou melhor. Feijão descontou aos três minutos. Só que, aos oito, Estrella ampliou para o Vasco. E cinco minutos depois, o mesmo Estrella transformou o placar em 4 a 1. Ao final da partida, Kauê e Miguel diminuíram o prejuízo. No final, 4 a 3.
Crédito: Vasco e Botafogo fizeram partida movimentada em Niterói (Foto: Matheus Lima/Vasco

