Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco vence o Atlético-MG e vai à final da Copa do Brasil Sub-20

Gabriel Pec marcou o gol da partida. Cruz-Maltino se valeu do empate fora de casa, no primeiro jogo, para avançar. Adversário sai do duelo entre Bahia e Palmeiras...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 17:43

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 17:43

Crédito: Autor do gol desta tarde, Gabriel Pec já teve oportunidades no time principal (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco venceu o Atlético-MG, na tarde desta quinta-feira, por 1 a 0, pela Copa do Brasil Sub-20. O jogo foi em São Januário, e como a primeira partida terminou 1 a 1, o Cruz-Maltino avança final da competição. Palmeiras e Bahia disputam a outra vaga.O gol do jogo foi marcado por Gabriel Pec, meia-atacante que chegou a ter oportunidades no time profissional, mas voltou ao time de juniores para a disputa de partidas recentes. Aos 22 minutos da primeira etapa, ele tabelou com o atacante MT e finalizou.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Os dois times tiveram oportunidades tanto no primeiro, quanto no segundo tempo. O Galo pressionou, mas não conseguiu vazar o goleiro Cadu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES
Imagem de destaque
Julgamento para decidir se linhas da Itapemirim ficam com Águia Branca é adiado
Imagem de destaque
Quando fazer transplante capilar? Entenda o caso de Diogo Nogueira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados