Vasco vence o Atlético-MG e vai à final da Copa do Brasil Sub-20

O Vasco venceu o Atlético-MG, na tarde desta quinta-feira, por 1 a 0, pela Copa do Brasil Sub-20. O jogo foi em São Januário, e como a primeira partida terminou 1 a 1, o Cruz-Maltino avança final da competição. Palmeiras e Bahia disputam a outra vaga.O gol do jogo foi marcado por Gabriel Pec, meia-atacante que chegou a ter oportunidades no time profissional, mas voltou ao time de juniores para a disputa de partidas recentes. Aos 22 minutos da primeira etapa, ele tabelou com o atacante MT e finalizou.