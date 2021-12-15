Vasco vence Fluminense e se torna campeão da Recopa Carioca Sub-17

O Vasco venceu o Fluminense por 3 a 2 no Estádio Nivaldo Pereira e se tornou campeão da Recopa Carioca Sub-17. A disputa se dá entre o campeão do Campeonato Carioca, o Vasco, e o vencedor da Copa Rio, o Fluminense. > Abel Braga é escolhido e será o técnico do Fluminense em 2022

O jogo começou bem equilibrado, mas os Meninos da Colina chegavam com mais perigo e abriram o placar no início do jogo, aos oito minutos, com Eguinaldo. Após o gol, o Fluminense ficou mais com a bola, mas sem muita objetividade. Aos 35 minutos da primeira etapa, Yago marcou de falta para empatar o duelo. Porém, logo em seguida, aos 40 minutos, o Vasco voltou a ficar a frente no placar com gol de Ray.

Já na etapa final, o Vasco começou retraído em campo e o Fluminense conseguiu achar o empate no início. Aos sete minutos, Samuca apareceu bem dentro da área e deixou tudo igual no placar. Com um homem a menos, os Meninos da Colina conseguiram o gol do título no final do jogo. Aos 37 minutos, Roger tabelou com Paulinho e marcou um lindo gol de cobertura para definir o resultado.