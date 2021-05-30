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futebol

Vasco vence a Chapecoense e segue 100% no Brasileiro Feminino A2

Meninas da Colina lideram o grupo F da competição com três vitórias em três partidas disputadas até aqui...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 18:36
Crédito: João Pedro Isidro/Vasco
O Vasco venceu a Chapecoense por 3 a 0 no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, e segue com 100% de aproveitamento na Série A2 do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Antony Menezes está na liderança do Grupo F com nove pontos.Ju Pacheco abriu o placar com um pênalti aos dois minutos de jogo. Na segunda etapa, Anny encobriu a goleira, aos 23 minutos; aos 33, Dani Barão fez bonita jogada e completou para o gol, fechando o placar.
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A próxima partida também será no Nivaldo Pereira. No domingo que vem, às 15 horas, o time adversário será a Ponte Preta.

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