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Vasco terá um suspenso, um retorno certo e três possíveis contra o Botafogo, no próximo sábado

Zeca recebeu o terceiro cartão amarelo na Série B neste sábado, contra o Guarani. Por outro lado, MT volta de suspensão. Três atletas estão no departamento médico...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 23:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 23:31
Crédito: Zeca deverá jogar no meio de semana, mas será desfalque no próximo sábado (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco venceu o Guarani na noite deste sábado, na estreia do técnico Lisca. Um primeiro jogo quase dos sonhos. Talvez não melhor pelo desfalque garantido para o próximo jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro: o lateral-esquerdo Zeca recebeu o terceiro cartão amarelo na competição e está suspenso para o jogo contra o Botafogo, no próximo sábado.Zeca poderá jogar na quarta-feira, pela Copa do Brasil, no jogo contra o São Paulo. Cumprirá a suspensão no fim de semana, quando a equipe cruz-maltina terá o retorno de MT, que foi ausência pelo mesmo motivo.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
No departamento médico, avaliados dia a dia, seguem Romulo, Andrey e Michel. Destes, o primeiro é quem está mais próximo de retornar.

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