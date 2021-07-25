Vasco terá um suspenso, um retorno certo e três possíveis contra o Botafogo, no próximo sábado

O Vasco venceu o Guarani na noite deste sábado, na estreia do técnico Lisca. Um primeiro jogo quase dos sonhos. Talvez não melhor pelo desfalque garantido para o próximo jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro: o lateral-esquerdo Zeca recebeu o terceiro cartão amarelo na competição e está suspenso para o jogo contra o Botafogo, no próximo sábado.Zeca poderá jogar na quarta-feira, pela Copa do Brasil, no jogo contra o São Paulo. Cumprirá a suspensão no fim de semana, quando a equipe cruz-maltina terá o retorno de MT, que foi ausência pelo mesmo motivo.