Vasco terá um retorno, mas até quatro desfalques para a estreia de Lisca diante do Guarani

Após empatar com o CSA no Rei Pelé, o Vasco vive a expectativa da chegada de seu novo treinador: Lisca. O comandante irá se apresentar na sexta-feira, e poderá ter alguns desfalques em sua estreia contra o Guarani, no sábado, às 21h, em São Januário. Por outro lado, ele terá um retorno certo: do lateral Léo Matos, que cumpriu suspensão contra os alagoanos.
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O volante Andrey estava escalado para o confronto com o time alagoano, porém foi substituído antes do início por Bruno Gomes. O atleta sofreu um estiramento no tendão fibular durante o aquecimento e foi vetado para a partida.
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Além dele, os volantes Michel e Romulo não foram relacionados para o jogo por estarem entregues ao Departamento Médico. O camisa 8 sofreu um trauma no tornozelo esquerdo durante o aquecimento do jogo com o Coritiba. Michel, por sua vez, teve um desconforto muscular, e está fora do time desde a partida contra o Confiança (SE).
Além disso, o Vasco tinha quatro jogadores pendurados para o duelo com o CSA. Entre eles, Daniel Amorim, autor do gol de empate, MT, Leandro Castan e Zeca. Porém, apenas MT tomou cartão amarelo e desfalca o time no sábado. Os outros três estarão à disposição de Lisca.
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Com o empate, o Gigante da Colina soma 19 pontos, quatro a menos que o Goiás, atual quarto colocado. Após uma sequência dura contra equipes da parte de cima da tabela, o Cruz-Maltino terá pela frente duelos com times abaixo dos dez primeiros. A exceção será justamente o Guarani, próximo adversário.