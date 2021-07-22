Vasco terá um retorno, mas até quatro desfalques para a estreia de Lisca diante do Guarani

Crédito: Andrey sofreu um estiramento no tendão fibular durante o aquecimento e foi vetado (Rafael Ribeiro/Vasco

Após empatar com o CSA no Rei Pelé, o Vasco vive a expectativa da chegada de seu novo treinador: Lisca. O comandante irá se apresentar na sexta-feira, e poderá ter alguns desfalques em sua estreia contra o Guarani, no sábado, às 21h, em São Januário. Por outro lado, ele terá um retorno certo: do lateral Léo Matos, que cumpriu suspensão contra os alagoanos.

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O volante Andrey estava escalado para o confronto com o time alagoano, porém foi substituído antes do início por Bruno Gomes. O atleta sofreu um estiramento no tendão fibular durante o aquecimento e foi vetado para a partida.

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Além dele, os volantes Michel e Romulo não foram relacionados para o jogo por estarem entregues ao Departamento Médico. O camisa 8 sofreu um trauma no tornozelo esquerdo durante o aquecimento do jogo com o Coritiba. Michel, por sua vez, teve um desconforto muscular, e está fora do time desde a partida contra o Confiança (SE).

Além disso, o Vasco tinha quatro jogadores pendurados para o duelo com o CSA. Entre eles, Daniel Amorim, autor do gol de empate, MT, Leandro Castan e Zeca. Porém, apenas MT tomou cartão amarelo e desfalca o time no sábado. Os outros três estarão à disposição de Lisca.

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