Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco terá um jogador suspenso e um retorno contra o Fortaleza

Léo Matos recebeu o nono cartão amarelo e, pela série de três, está fora do próximo jogo. Por outro lado, o capitão Leandro Castan retorna à zaga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2021 às 14:31

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:31

Crédito: Um dos mais experientes do time, Leandro Castan é o capitão do Vasco (Reprodução / Vasco TV
O Vasco, mais uma vez, não vai conseguir repetir a escalação de um jogo para o outro. No clássico com o Flamengo, o lateral-direito Léo Matos levou o terceiro cartão amarelo da série e, consequentemente, está suspenso. Por outro lado, o zagueiro Leandro Castan retorna ao time após ter sido expulso na rodada anterior, contra o Bahia.O retorno do capitão é natural, na vaga de Ricardo Graça. Na lateral, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem duas opções: recuar Yago Pikachu e colocar um jogador mais ofensivo - opção do intervalo nesta quinta-feira - ou colocar Cayo Tenório, também lateral, porém mais jovem.
A escolha por Cayo já foi a saída encontrada por Luxemburgo na suspensão anterior de Léo Matos. A propósito, foi o nono cartão amarelo do defensor em 17 partidas pelo Cruz-Maltino.
O Vasco se reapresenta na tarde desta sexta-feira. O duelo com o Fortaleza, direto na luta contra o rebaixamento, é na quarta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados