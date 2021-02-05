Vasco terá um jogador suspenso e um retorno contra o Fortaleza

O Vasco, mais uma vez, não vai conseguir repetir a escalação de um jogo para o outro. No clássico com o Flamengo, o lateral-direito Léo Matos levou o terceiro cartão amarelo da série e, consequentemente, está suspenso. Por outro lado, o zagueiro Leandro Castan retorna ao time após ter sido expulso na rodada anterior, contra o Bahia.O retorno do capitão é natural, na vaga de Ricardo Graça. Na lateral, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem duas opções: recuar Yago Pikachu e colocar um jogador mais ofensivo - opção do intervalo nesta quinta-feira - ou colocar Cayo Tenório, também lateral, porém mais jovem.