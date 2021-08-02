Vasco terá seis desafios importantes na Série B e duelo na Copa do Brasil; veja o calendário de agosto

Crédito: Cano segue como a esperança de gols do Vasco para a sequência da temporada (Rafael Ribeiro/Vasco

Restam apenas quatro rodadas para o fim do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Botafogo, o Vasco terá pela frente times que estão abaixo dos dez primeiros colocados para tentar emendar uma sequência positiva e entrar no G4. Em agosto, além de fechar o turno e iniciar o returno, o Gigante da Colina decide a vaga com o São Paulo na Copa do Brasil.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroO primeiro compromisso do mês para o Vasco será na próxima quarta-feira diante do Tricolor Paulista. No jogo de ida, no Morumbi, o time perdeu de 2 a 0 e precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, em São Januário, às 21h30. Caso avance às quartas de final, o clube carioca irá faturar R$ 3,45 milhões de premiação.

+ Desorganização defensiva e posse improdutiva marcam derrota do Vasco no clássico com o Botafogo

Pela Série B, a sequência contra times mais distantes do G4 começa no sábado em Salvador. O Gigante da Colina embarca para a capital baiana para enfrentar o Vitória, às 19h30, pela décima sexta rodada. Na terça, dia 10, o duelo será contra o Vila Nova (GO), em São Januário, às 21h30.

+ Roberto Dinamite relembra a conquista do Brasileiro de 1974

Três dias depois, a equipe dirigida por Lisca terá uma viagem longa pela frente em direção ao estado do Pará. O adversário será o Remo, na sexta-feira, dia 13, às 21h30, no Baenão. No dia 18, o Cruz-Maltino fecha o primeiro turno em São Januário contra o Londrina, às 21h30.Vasco perdeu para o Botafogo na última rodada (Rafael Ribeiro/ Vasco)Sem tempo para respirar, o time terá mais uma viagem no mês, dessa vez para encarar o Operário (PR), em Ponta Grossa, no Germano Krüger. O jogo abre o returno da Série B do Campeonato Brasileiro, e em São Januário a equipe perdeu de 2 a 0 quando ainda era dirigida pelo técnico Marcelo Cabo.

Caso avance na Copa do Brasil, o adversário das quartas de final será definido por sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As datas e horários serão definidos pela entidade, mas segundo o regulamento, o jogo de ida está marcado para o dia 25 de agosto (a volta será, a princípio, no dia primeiro de setembro).

Para finalizar o mês, o Vasco receberá a Ponte Preta, dia 28, às 16h30, em um sábado, pela segunda rodada do returno. O desafio de Lisca é encontrar um estilo e jogo e fazer a equipe engrenar e entrar de vez no G4 nessa reta final do primeiro turno. O mês será intenso, porém os adversários não estão tão bem posicionados na tabela (todos abaixo do próprio clube carioca).

VEJA O CALENDÁRIO DE AGOSTO

Oitavas de final da Copa do Brasil (volta) - 04/08Vasco x São Paulo (0 x 2), às 21h30São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Brasileiro - Série B - 16ª rodada - 07/08Vitória x Vasco, às 19h30Barradão, Salvado (BA)

Brasileiro - Série B - 17ª rodada - 10/08Vasco x Vila Nova, às 21h30São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Brasileiro - Série B - 18ª rodada - 13/08Remo x Vasco, às 21h30Baenão, Pará (PA)

Brasileiro - Série B - 19ª rodada - 18/08Vasco x Londrina, às 21h30São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Brasileiro - Série B - 20ª rodada - 21/08Operário (PR) x Vasco, às 19hGermano Krüguer, Ponta Grossa (PR)

Quarta da Copa do Brasil - caso avance contra o São Paulo - 25/08Sorteio a Confederação Brasileira de Futebol (CBF)