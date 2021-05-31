Vasco tem retrospecto positivo contra o Boavista, próximo adversário na Copa do Brasil; veja curiosidades

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Na noite da próxima terça-feira, 01, o Vasco enfrenta o Boavista, no estádio Elcyr Resende, às 21h30, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar do Cruzmaltino ter apresentado um desempenho abaixo do esperado nos últimos compromissos, o histórico contra o Verdão de Saquarema é positivo.

> Antes da estreia na Série B, Vasco rende homenagem a Nelson SargentoSegundo o site ogol, Vasco e Boavista se enfrentaram em 15 oportunidades. No total são: 12 vitórias para o Gigante da Colina; dois empates; e apenas uma vitória para o Verdão de Saquarema.

Essa última derrota aconteceu em janeiro de 2011, no estádio Nilton Santos. Na época, o Vasco era treinando por Paulo César Gusmão e havia chegado à terceira derrota seguida na temporada.> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!CONFIRA MAIS CURIOSIDADES DO CONFRONTO

Ainda segundo o site, a maior goleada do Vasco sobre o Boavista como visitante - o caso da partida de amanhã - é de 6 a 2. Como mandante, é 4 a 0.