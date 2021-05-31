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Vasco tem retrospecto positivo contra o Boavista, próximo adversário na Copa do Brasil; veja curiosidades

Em 15 jogos, foram 12 vitórias do Cruzmaltino, dois empates e apenas uma vitória do Verdão de Saquarema, em 2011, por 3 a 1, no estádio Nilton Santos...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 17:36
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Na noite da próxima terça-feira, 01, o Vasco enfrenta o Boavista, no estádio Elcyr Resende, às 21h30, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar do Cruzmaltino ter apresentado um desempenho abaixo do esperado nos últimos compromissos, o histórico contra o Verdão de Saquarema é positivo.
> Antes da estreia na Série B, Vasco rende homenagem a Nelson SargentoSegundo o site ogol, Vasco e Boavista se enfrentaram em 15 oportunidades. No total são: 12 vitórias para o Gigante da Colina; dois empates; e apenas uma vitória para o Verdão de Saquarema.
Essa última derrota aconteceu em janeiro de 2011, no estádio Nilton Santos. Na época, o Vasco era treinando por Paulo César Gusmão e havia chegado à terceira derrota seguida na temporada.> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!CONFIRA MAIS CURIOSIDADES DO CONFRONTO
Ainda segundo o site, a maior goleada do Vasco sobre o Boavista como visitante - o caso da partida de amanhã - é de 6 a 2. Como mandante, é 4 a 0.
No total, o Vasco marcou 31 gols e sofreu 12 no confronto. Isso mostra que o Cruzmaltino tem uma média de 2,07 gols por partida, enquanto sofre 0,8.

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