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Vasco tem lateral encaminhado e negocia com meia; confira saídas, chegadas e sondagens para 2022

Weverton, emprestado pelo Red Bull Bragantino, e Bruno Nazário, cedido pelo Hoffenhein (ALE), devem ser os próximos contratados para vestir a camisa do Cruz-Maltino...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 19:54

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 19:54

A quinta-feira trouxe duas noticias de prováveis contratações do Vasco: o lateral-direito Weverton está encaminhado e o meia Bruno Nazário negocia para ambos serem os próximos contratados. Por outro lado, a barca cruz-maltina soma 22 jogadores.+ Botafogo anuncia primeiros reforços, Nino perto do futebol mexicano, negociação de Carlos Carvalhal e Atlético… O dia do Mercado!​CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco anunciou as contratações do zagueiro Luís Cangá, ex-Delfín (EQU), do lateral-esquerdo Edimar, ex-Bragantino, do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Yuri, os dois últimos ex-CSA. Além deles, o Cruz-Maltino também contratou o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.
O zagueiro Anderson Conceição, ex-Cuiabá, e o meio-campista Isaque, que pertence ao Grêmio, também assinaram com o Vasco, assim como o meio-campista Vitinho, que chega por empréstimo vindo do Corinthians. Raniel, cedido pelo Santos, foi outro contratado.
JOGADORES NA MIRAO atacante Caio Dantas foi alvo, mas deverá ficar no Água Santa. O também atacante Amarilla pertence ao Vélez Sarsfield, mas pode desembarcar na Colina Histórica. O lateral-direito Weverton, do Red Bull Bragantino, está encaminhado. O meia Bruno Nazário negocia e também poderá chegar.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
QUEM SAIU A barca vascaína, agora, tem 22 jogadores. Os primeiros foram Fernando Miguel, que foi para o Fortaleza; Ricardo Graça, Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.
Mais recentemente, o clube divulgou que: Vanderlei e Leandro Castan treinarão à parte. Eles negociam as respectivas rescisões; que Daniel Amorim não teve o empréstimo renovado junto ao Tombense; os contratos de Caio Lopes e João Pedro estão no fim e não serão renovados; Cayo Tenório, Lucas Santos e Tiago Reis estão fora dos planos e serão emprestados. O Vasco não informou na nota, mas o zagueiro Menezes e o centroavante Kaio Magno são outros fora dos planos vascaínos.
QUEM PODE SAIRMuitas das definições de saída foram informadas ou encaminhadas nesta segunda-feira, conforme dito acima. O meia MT recebeu proposta e pode jogar no Athletico-PR.
TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Luís Cangá e Edimar (Riquelme); Bruno Gomes e Yuri; Vitinho, Isaque e Nene; Raniel - Técnico: Zé Ricardo.
DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca
Crédito: BrunoNazáriopoderáseropçãocriativadoVascoparaatemporadaqueseinicia(Arte/Lance!

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