Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco supera o Botafogo e conquista o Campeonato Carioca Sub-20

Figueiredo sai do banco para fazer o gol do título Cruz-Maltino. Equipes voltam a campo nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro da categoria...
Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 21:23

Crédito: Divulgação
O Vasco conquistou, neste domingo, o Campeonato Carioca Sub-20. O título se deu após vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, com gol de Figueiredo, que saiu do banco para marcar, nos acréscimos o gol da vitória na partida disputada no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu.
O primeiro tempo foi mais tenso do que bem jogado, diferentemente da segunda etapa. Laranjeira, do Cruz-Maltino, teve pênalti defendido por Andrew, mas Figueiredo, que havia entrado na segunda etapa, marcou o gol do título a nove minutos do fim do tempo regulamentar.
O Vasco volta a campo nesta segunda-feira, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Na quinta, o desafio é pela semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. O Glorioso, nesta segunda, pega o Bahia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados