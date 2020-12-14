Vasco supera o Botafogo e conquista o Campeonato Carioca Sub-20

O Vasco conquistou, neste domingo, o Campeonato Carioca Sub-20. O título se deu após vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, com gol de Figueiredo, que saiu do banco para marcar, nos acréscimos o gol da vitória na partida disputada no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu.
O primeiro tempo foi mais tenso do que bem jogado, diferentemente da segunda etapa. Laranjeira, do Cruz-Maltino, teve pênalti defendido por Andrew, mas Figueiredo, que havia entrado na segunda etapa, marcou o gol do título a nove minutos do fim do tempo regulamentar.
O Vasco volta a campo nesta segunda-feira, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Na quinta, o desafio é pela semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. O Glorioso, nesta segunda, pega o Bahia.