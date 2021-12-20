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Vasco se prepara para a Copinha 2022; Igor Guerra analisa grupo e sede dos Meninos da Colina

Comandante da equipe sub-20 elogiou a estrutura do Cruz-Maltino e analisou os adversário do Grupo 24: o Lagarto-SE, Rio Claro-SP e SKA Brasil-SP, com sede em Santana do Parnaíba...
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Publicado em 

19 dez 2021 às 21:33

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 21:33

A Federação Paulista de Futebol divulgou, na última sexta-feira, a tabela completa da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após hiato de um ano, a competição mais famosa das divisões de base estará de volta, e o Vasco faz parte do Grupo 24. Ao lado do Cruz-Maltino estão Lagarto-SE, Rio Claro-SP e SKA Brasil-SP.Os Meninos da Colina vão estrear no dia 5 de janeiro diante do Lagarto-SE, às 11h, no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba. Três dias depois, às 14h, o adversário será Rio Claro-SP. Para finalizar a primeira fase, o Vasco encara o SKA Brasil-SP, dia 11, às 17h15.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Os outros jogos dos Meninos da Colina serão nos dias 8/1, às 14h, diante do Rio Claro-SP, e 11/1, às 17h15, fechando a fase classificatória contra os anfitriões do SKA Brasil-SP. Todos os jogos terão transmissão do SporTV.
A equipe segue se preparando para o torneio, em busca do bicampeonato depois de vinte anos - único título aconteceu em 1992 diante do São Paulo. Diante disso, o técnico da equipe Sub-20 Igor Guerra analisou os adversários e a sede e elogiou a estrutura do Vasco em entrevista ao site oficial do clube carioca.
– Ficamos contentes com a sede que ficaremos. O clube anfitrião, SKA Brasil, tem uma excelente estrutura, uma das melhores hoje no estado de São Paulo, que vai nos proporcionar um campo de jogo muito favorável para que possamos propor nossas ideias. É uma chave difícil, competitiva, que tem bons investidores, o Lagarto, do Sergipe, meu estado natal, é um time que vem cada vez mais se destacando em competições de base. O Rio Claro é uma equipe que não disputou o Campeonato Paulista Sub-20, mas em todas as Copinhas sempre vem forte, com boas equipes e o próprio anfitrião, que também não participou do Paulista Sub-20, mas fez boas campanhas com o Sub-15 e 17, que tem bom investimento, excelente trabalho, muito em função da estrutura e dos profissionais que lá estão – disse o treinador, e emendou:
+ Experiente, forte na defesa e voluntarioso: as características de Edimar, novo reforço do Vasco
Crédito: IgorGuerrairácomandaroVasconavoltadaCopinhaem2022(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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