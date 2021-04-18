futebol

Vasco sai atrás, empata com o Boavista, mas está eliminado do Campeonato Carioca

Cruz-Maltino não tem mais chances de classificação à semifinal da Taça Guanabara. Time levou dois gols de Marquinhos e contou com Cano e Gabriel Pec para igualar o placar...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 20:50

LanceNet

Crédito: O Vasco ficou sem fôlego para buscar o empate no final da partida (Imagem: Reprodução/Carioca 2021
O Vasco saiu atrás do placar em Saquarema, e até conseguiu empatar. Mas o 2 a 2 permaneceu e, com o resultado, a equipe está eliminada do Campeonato Carioca. Jogará a última rodada da competição, contra o Resende, já sem chances de se classificar à semifinal.Gol mandanteLogo no início do jogo, Leandro Castan cometeu pênalti e Marquinhos converteu. Com 10 minutos do primeiro tempo o Boavista já vencia. Aos 14 e aos 15, o Cruz-Maltino construiu duas jogadas pela esquerda: na primeira, após cruzamento de Gabriel Pec, Cano cometeu rara falha na finalização; na segunda, Zeca chutou, Klever deu rebote e Morato quase chegou. Quase. Aos 19 minutos, Cano construiu a própria finalização, mas Pec interveio antes. O jovem, porém, estava impedido e o gol foi anulado.
Jogo movimentadoNa volta do tempo técnico, a defesa do Vasco bobeou e Marquinhos acertou um chute forte, na trave. Pouco depois, Marquinhos - sempre ele - aproveitou cobrança de escanteio que a defesa cruz-maltina não afastou. Mandantes 2 a 0. Nos acréscimos, Léo Matos ganhou espaço na base da força e cruzou rasteiro para Cano diminuir o placar.
IgualdadeO segundo tempo começou com o Vasco fazendo uma substituição ofensiva e pressionando mais. Como resultado, troca de passes no campo de ataque, da direita para a esquerda, Léo Jabá cruzou rasteiro e Pec empatou. Aos 19, Wisney soltou chute forte e obrigou Vanderlei a fazer grande defesa.
Pressão sem efeitoNa volta da parada técnica, Léo Jabá cruzou da esquerda, Cano testou, mas a bola foi para fora. Aos 37, após cruzamento da esquerda, Klever saiu mal, Cano finalizou, mas Gustavo cortou em cima da linha. Cano chutou cruzado, aos 43. A pressão foi ineficaz. O Vasco está eliminado.
FICHA TÉCNICABOAVISTA 2 X 2 VASCO
Estádio: Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)Data e hora: 18 de abril de 2021, às 18h30Árbitro: Tarcizo Pinheiro CaetanoAssistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Gabriel Bernardo Duarte
Cartão amarelo: Klever, Jean Douglas Pedroso, Erick Flores (BOA); Cayo Tenório (VAS).Cartão vermelho: Não houve.
Gols: Marquinhos (aos 10'/1ºT 1-0 e aos 27'/1ºT 2-0); Cano (46'/1ºT); Gabriel Pec (4'/1ºT).
BOAVISTA: Klever; Caio Felipe (Wisney 9'/2ºT), Gustavo, Victor Pereira e Jean; Douglas Pedroso, Ralph e Erick Flores; Jefferson Renan (Vitor Feijão (35'/2ºT), Marquinhos e Michel Douglas - Técnico: Leandrão.
VASCO: Vanderlei, Léo Matos (Cayo Tenório (36'/2ºT), Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza (Léo Jabá, Intervalo); Morato (Tiago Reis, 36'/2ºT), Carlinhos (Figueiredo, 25'/2ºT) e Gabriel Pec; Cano - Técnico: Marcelo Cabo.

