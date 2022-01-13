Vasco quita salários de novembro de parte do elenco e de funcionários

O Vasco efetuou o pagamento de parte da folha salarial de seus funcionários nesta quarta-feira. Com isso, o clube quitou o débito do mês de novembro de seus colaboradores e de parte do elenco profissional. Foram pagos apenas jogadores que recebem até um determinado valor. Essa informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pelo LANCE!.Dessa forma, esse foi o segundo pagamento da direção cruz-maltina nos últimos dias e está previsto que os atletas com salários mais altos recebam em breve. O colaboradores que trabalham como pessoas jurídicas, os Pjs receberam os débitos referentes ao mês de setembro de 2021 e existe a previsão que recebam o mês de outubro até a próxima sexta-feira.

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Cabe salientar que o mês de dezembro ainda não pode ser contado como dívida, já que existe um acordo informal. Mesmo que na lei trabalhista o vencimento conte como o quinto dia útil, o acordo estabelece que funcionários e atletas sejam pagos até o dia 20 de cada mês.

Sendo assim, o Vasco tenta arcar com os salários de funcionários, colaboradores e atletas - uma promessa de campanha do presidente Jorge Salgado. Algo citado pelo treinador Zé Ricardo em seu apresentação para dar tranquilidade ao grupo na temporada.

+ Vasco negocia o empréstimo do volante Bruno Gomes, que treinará em horários alternativos O clube deve o 13º salário e férias a funcionários e atletas (aqueles que recebem salários mais altos ainda não receberam o mês de novembro. Além disso, os colaboradores (PJs) ainda não receberam os débitos referentes aos meses de outubro e novembro.