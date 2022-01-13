Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco quita salários de novembro de parte do elenco e de funcionários

Direção do clube pagou apenas jogadores que recebem até um determinado valor. Paralelo a isso, está previsto que os atletas com salários mais altos do elenco recebam em breve...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 21:07

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 21:07

O Vasco efetuou o pagamento de parte da folha salarial de seus funcionários nesta quarta-feira. Com isso, o clube quitou o débito do mês de novembro de seus colaboradores e de parte do elenco profissional. Foram pagos apenas jogadores que recebem até um determinado valor. Essa informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pelo LANCE!.Dessa forma, esse foi o segundo pagamento da direção cruz-maltina nos últimos dias e está previsto que os atletas com salários mais altos recebam em breve. O colaboradores que trabalham como pessoas jurídicas, os Pjs receberam os débitos referentes ao mês de setembro de 2021 e existe a previsão que recebam o mês de outubro até a próxima sexta-feira.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro 2021
Cabe salientar que o mês de dezembro ainda não pode ser contado como dívida, já que existe um acordo informal. Mesmo que na lei trabalhista o vencimento conte como o quinto dia útil, o acordo estabelece que funcionários e atletas sejam pagos até o dia 20 de cada mês.
Sendo assim, o Vasco tenta arcar com os salários de funcionários, colaboradores e atletas - uma promessa de campanha do presidente Jorge Salgado. Algo citado pelo treinador Zé Ricardo em seu apresentação para dar tranquilidade ao grupo na temporada.
+ Vasco negocia o empréstimo do volante Bruno Gomes, que treinará em horários alternativos O clube deve o 13º salário e férias a funcionários e atletas (aqueles que recebem salários mais altos ainda não receberam o mês de novembro. Além disso, os colaboradores (PJs) ainda não receberam os débitos referentes aos meses de outubro e novembro.
Crédito: DireçãodoVascopagouosaláriosdenovembroaseusfuncionáriosepartedoelenco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados