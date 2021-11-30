Vasco promove palestra socioeducativa sobre racismo aos meninos da base em São Januário

O Vasco deu sequência ao projeto início ao em outubro com palestras socioeducativas para os meninos do Sub-15 e 17. Nesta segunda, o professor de História José Nilton Júnior conversou com os jogadores no Salão de Beneméritos do Clube sobre racismo. O evento contou com a presença do Gerente Geral da Base, Rodrigo Dias, além do Vice-Presidente de História e Responsabilidade, Horácio Júnior, e do Diretor de Inclusão e Equidade Racial, Leonardo Santos. – Fico muito feliz de vir aqui falar para a base do Vasco sobre racismo. É um tema de extrema importância. Como professor, negro que também sofro racismo diariamente, falar sobre isso com esses meninos é muito importante. Que eles possam compreender o que é racismo. Não praticar e combatê-lo como futuros jogadores profissionais. Isso é muito importante na formação humana deles. E isso tem muito a ver com o Vasco também, que é um clube historicamente identificado no combate ao racismo. Então, eles como parte do Vasco, é fundamental que entendam e se posicionem – disse o professor José Nilton Júnior, antes do Gerente Geral da Base, Rodrigo Dias: