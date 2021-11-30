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Vasco promove palestra socioeducativa sobre racismo aos meninos da base em São Januário

O professor de história José Nilton Júnior conversou com os jogadores no Salão de Beneméritos. O evento contou com a presença do Gerente Geral da Base, Rodrigo Dias...
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Publicado em 

30 nov 2021 às 15:52

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 15:52

O Vasco deu sequência ao projeto início ao em outubro com palestras socioeducativas para os meninos do Sub-15 e 17. Nesta segunda, o professor de História José Nilton Júnior conversou com os jogadores no Salão de Beneméritos do Clube sobre racismo. O evento contou com a presença do Gerente Geral da Base, Rodrigo Dias, além do Vice-Presidente de História e Responsabilidade, Horácio Júnior, e do Diretor de Inclusão e Equidade Racial, Leonardo Santos. – Fico muito feliz de vir aqui falar para a base do Vasco sobre racismo. É um tema de extrema importância. Como professor, negro que também sofro racismo diariamente, falar sobre isso com esses meninos é muito importante. Que eles possam compreender o que é racismo. Não praticar e combatê-lo como futuros jogadores profissionais. Isso é muito importante na formação humana deles. E isso tem muito a ver com o Vasco também, que é um clube historicamente identificado no combate ao racismo. Então, eles como parte do Vasco, é fundamental que entendam e se posicionem – disse o professor José Nilton Júnior, antes do Gerente Geral da Base, Rodrigo Dias:
– Aqui no Vasco a gente ensina muito mais coisas além do futebol. Estamos com um ciclo de palestras socioeducativas, porque nos preocupamos com o ser humano e a formação integral do atleta. Tudo que envolve o dia-a-dia do atleta a gente busca pautar aqui nesse ciclo. Existe um respeito de todos e para com todos. Independente de raça, gênero, idade, condição social, financeira, nós temos que nos respeitar - disse ao site oficial do clube carioca.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
O ciclo de palestras será frequente para os jogadores das categorias da base vascaína. Nelas, terão temas importantes para a sociedade e na formação dos atletas. Vale lembrar que a primeira foi realizada no dia 19 de outubro e foi comandada pelo urologista Marco Dionísio. O doutor conversou na época sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis e métodos de prevenção e tratamento.
Crédito: Vascopromoveumaisumaetapadoprojetodepalestrassocioeducativasaosjovensdoclube(RafaelRibeiro/Vasco

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