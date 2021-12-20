  • Vasco presta homenagem ao ex-zagueiro Mauro Galvão, que completa 60 anos neste domingo
Vasco presta homenagem ao ex-zagueiro Mauro Galvão, que completa 60 anos neste domingo

Capitão do título da Copa Libertadores 1998, ex-jogador é um dos grandes ídolos da história do Gigante da Colina. Sempre se destacou pela elegância e postura dentro e fora de campo...
LanceNet

19 dez 2021 às 21:39

A rica história do Vasco é cercada de ídolos e grandes jogadores que atuaram com a Cruz de Malta no peito. Um deles entrou para a história por erguer a taça da Copa Libertadores em 1998. Trata-se do ex-zagueiro Mauro Galvão, que completa 60 anos neste domingo e recebeu uma justa homenagem do clube carioca nas redes sociais.- Hoje o Capitão América da Colina está completando 60 anos de idade! Alô, Mauro Galvão, obrigado por honrar a Cruz de Malta. Feliz aniversário, ídolo! - publicou o clube.
Revelado pelo Internacional, Mauro Galvão demonstrou desde cedo o talento e ajudou o clube a conquistar o tricampeonato brasileiro de maneira invicta em 1979. Além do Colorado, ele passou pelos seguintes clubes: Bangu, Botafogo, Grêmio e Lugano, da Suíça.
Contudo, foi no Gigante da Colina que o zagueiro conquistou mais títulos na carreira colecionando momentos especiais. Além de ser o capitão do título da Libertadores, Mauro Galvão ganhou pelo Vasco a Mercosul (2000), os Brasileiros (1997 e 2000), Torneio Rio-São Paulo (1999), Carioca (1998), Taça Guanabara (1998 e 2000) e Taça Rio (1998 e 1999).
Com a camisa da seleção brasileira, ele ergueu a taça da Copa América em 1989. Disputou a Copa do Mundo no ano seguinte, mas o Brasil foi eliminado pela Argentina, nas oitavas de finais, na Itália. Mas sempre se destacou pela elegância, postura dentro e fora de campo e por ter qualidade para sair jogando.
Crédito: Mauro Galvão é um dos ídolos do Vasco e foi parabenizado pelo clube em seu aniversário (Reprodução

