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Vasco pode ter duas voltas contra o Londrina, última rodada da Série B

Cayo Tenório e Marquinhos Gabriel, que desfalcaram o time diante do Remo, se recuperam de problemas no joelho e tornozelo, respectivamente...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 20:01

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 20:01

Após o empate com o Remo, o Vasco tem mais um jogo para disputar pela Série B. A última rodada da competição está marcada para o próximo domingo e o rival do Cruz-Maltino será o Londrina, no Estádio do Café.
Para esta partida, o técnico interino Fábio Cortez tem a expectativa de contar com dois jogadores, Cayo Tenório e Marquinhos Gabriel. O lateral-direito estava relacionado para o duelo contra o Remo, mas foi cortado por conta de um trauma no joelho esquerdo sofrido no último treino. O jogador será reavaliado na segunda-feira, mas a situação não é preocupante.
Já Marquinhos Gabriel está em trabalho de transição após uma entorse no tornozelo. Existe a possibilidade dele estar recuperado até domingo. Entretanto, em fim de contrato e com chances remotas de renovação, pode ser que fique de fora para ser preservado.
Vale lembrar que Andrey, Walber, Léo Jabá e Zeca tiveram as suas férias antecipadas e não enfrentam o Londrina. Miranda, suspenso pela Conmebol, Michel e Sarrafiore, no departamento médico, também estão fora.
Crédito: CayosofreuumtraumanojoelhoesquerdonoúltimotreinoantesdojogocomoRemo-RafaelRibeiro//Vasco

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