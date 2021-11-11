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Novo vexame

Vasco perde para o Vitória e chega à quarta derrota seguida na Série B

Cruz-Maltino levou um gol no início do jogo, foi incompetente durante toda a partida e deu sobrevida a um time que já parecia rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2021 às 23:46

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 23:46

Andrey foi titular diante do Vitória-BA, mas não aproveitou a oportunidade
Andrey foi titular diante do Vitória-BA, mas não aproveitou a oportunidade Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O pior momento da história do Vasco teve doses cavalares de vexame nesta quarta-feira (10). O Cruz-Maltino chegou à quarta derrota seguida - quinto jogo seguido sem vencer - ao conseguir levar 3 a 0 do Vitória, em São Januário. O time baiano segue vivo na luta contra o rebaixamento e o mandante se afunda ainda mais na vergonha na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.
O jogo desta quarta-feira começou como se o do último domingo (07) não houvesse terminado. Assustado, o Vasco errou um passe com MT na esquerda do campo de ataque, o Leão construiu contra-ataque e Marcinho, de fora da área, acertou o ângulo superior esquerdo de Lucão. Placar aberto com um minuto de jogo. E o clima de melancolia virou de filme de terror.
Imediatamente, a pressão dos poucos presentes se virou contra o time da casa - e olha que as vaias já existiam desde o aquecimento. Mesmo com passes lentos, o Cruz-Maltino tentava responder. Andrey deu chutes de fora da área, mas mandou para fora. Nene e Cano obrigaram Lucas Arcanjo a trabalhar... mas o placar e os xingamentos dos pagantes se mantiveram.
A segunda etapa começou com esperança para o time da casa. A torcida resolveu incentivar, Fernando Diniz fez uma alteração na equipe no intervalo e houve paciência da arquibancada, apesar da menor produtividade da equipe. O problema é que, num escanteio aos 23 minutos, Thalisson se afastou de Walber e testou sozinho para ampliar o placar.
Mas como tudo que está ruim sempre pode piorar, Walber cometeu pênalti em David. Marcinho transformou o marcador em 3 a 0, aos 32 minutos. Aí sim: pelo menos um terço da torcida do Vasco foi embora e o clima no estádio se tornou de enterro para os mandantes. E de mais festa ainda para os visitantes, vivos na luta contra o rebaixamento.

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