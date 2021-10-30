Vasco perde para o CSA de virada e fica em situação delicada na Série B

Vasco jogou muito mal e foi derrotado pelo CSA Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O CSA colocou "água no chope do Vasco". Antes do jogo, o Cruz-maltino teve "a faca e o queijo na mão" para se aproximar do G-4 após empate do Goiás e derrota do Avaí. Porém, jogando mal, sofreu uma virada dentro de São Januário, perdeu por 3 a 1, viu os alagoanos o ultrapassarem na tabela e agora está a seis pontos do quarto colocado faltando seis partidas para o término da Série B.

Os gols foram marcados por Cano, aos 19 minutos do primeiro tempo, para os vascaínos, Renato Cajá, aos 24 da etapa inicial, para os alagoanos, e Dellatorre duas vezes, aos 37 e aos 48 minutos do segundo tempo,virando para os visitantes.

Na próxima rodada ambas as equipes jogam fora de casa. O Vasco encara o Guarani, em Campinas (SP), e o CSA pega o Vitória, em Salvador (BA).

O destaque da partida foi Renato Cajá, do CSA. O experiente meia fez um golaço de falta "do meio da rua". Além disso, foi o grande organizador das jogadas do CSA e levou perigo ao Vasco. O pior foi Bruno Gomes, do Vasco. O volante prendeu demais a bola e desacelerou as jogadas do Vasco. Por vezes, chegou a ser desarmado desta forma, irritando os torcedores presentes.

O JOGO

Sem poder contar com seu fiel escudeiro Nenê, suspenso, Germán Cano acabou se desdobrando e, muitas vezes, saindo da área para buscar as jogadas. O atacante também foi visto ajudando bastante na defesa. Em seu gol de pênalti, efetuou muito bem a cobrança.

O Vasco sentiu muitas dificuldades em atuar sem Nenê. Embora tivesse mais posse de bola, o time tinha dificuldades de chegar ao gol e criar oportunidades. Encarregado da criação, Marquinhos Gabriel teve uma participação tímida. No fim do jogo, Diniz colocou muitos atacantes em campo, mas não tinha nenhum articulador.

Jpa o CSA esteve muito firme defensivamente e os zagueiros apresentaram uma ótima performance nas bolas aéreas. Quando se lançou à frente no contra-ataque, foi fatal.

VAR ACIONADO