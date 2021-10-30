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Vasco perde para o CSA de virada e fica em situação delicada na Série B

O CSA colocou "água no chope do Vasco". Antes do jogo, o Cruz-maltino teve "a faca e o queijo na mão" para se aproximar do G-4, mas jogou muito mal e foi derrotado

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 23:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2021 às 23:58
Vasco jogou muito mal e foi derrotado pelo CSA
Vasco jogou muito mal e foi derrotado pelo CSA Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O CSA colocou "água no chope do Vasco". Antes do jogo, o Cruz-maltino teve "a faca e o queijo na mão" para se aproximar do G-4 após empate do Goiás e derrota do Avaí. Porém, jogando mal, sofreu uma virada dentro de São Januário, perdeu por 3 a 1, viu os alagoanos o ultrapassarem na tabela e agora está a seis pontos do quarto colocado faltando seis partidas para o término da Série B.
Os gols foram marcados por Cano, aos 19 minutos do primeiro tempo, para os vascaínos, Renato Cajá, aos 24 da etapa inicial, para os alagoanos, e Dellatorre duas vezes, aos 37 e aos 48 minutos do segundo tempo,virando para os visitantes.
Na próxima rodada ambas as equipes jogam fora de casa. O Vasco encara o Guarani, em Campinas (SP), e o CSA pega o Vitória, em Salvador (BA).
O destaque da partida foi Renato Cajá, do CSA. O experiente meia fez um golaço de falta "do meio da rua". Além disso, foi o grande organizador das jogadas do CSA e levou perigo ao Vasco. O pior foi Bruno Gomes, do Vasco. O volante prendeu demais a bola e desacelerou as jogadas do Vasco. Por vezes, chegou a ser desarmado desta forma, irritando os torcedores presentes.

O JOGO

Sem poder contar com seu fiel escudeiro Nenê, suspenso, Germán Cano acabou se desdobrando e, muitas vezes, saindo da área para buscar as jogadas. O atacante também foi visto ajudando bastante na defesa. Em seu gol de pênalti, efetuou muito bem a cobrança.
O Vasco sentiu muitas dificuldades em atuar sem Nenê. Embora tivesse mais posse de bola, o time tinha dificuldades de chegar ao gol e criar oportunidades. Encarregado da criação, Marquinhos Gabriel teve uma participação tímida. No fim do jogo, Diniz colocou muitos atacantes em campo, mas não tinha nenhum articulador.
Jpa o CSA esteve muito firme defensivamente e os zagueiros apresentaram uma ótima performance nas bolas aéreas. Quando se lançou à frente no contra-ataque, foi fatal.

VAR ACIONADO

Logo aos 2 minutos do primeiro tempo, Iury Castilho ganhou uma bola no alto de Zeca e empurrou para o fundo da rede do Vasco. No entanto, o VAR foi acionado e constatou-se uma mão na bola do jogador do CSA. No gol do Vasco, Cano foi "calçado" dentro da área aos 15 minutos do primeiro tempo e a torcida pediu pênalti. Inicialmente, o árbitro Marielson Alves Silva não marcou. Porém, ele foi chamado para consultar o VAR e depois assinalou a infração, que foi convertida pelo próprio Cano. O último gol do CSA no jogo foi de pênalti e também precisou do auxílio do árbitro de vídeo para ser assinalado.

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