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futebol

Vasco perde para o Audax Rio em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

Cruz-Maltino foi derrotado por 2 a 0 na última atividade antes do início do Campeonato Carioca, no qual os oponentes desta tarde se reencontrarão...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 19:11

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 19:11

O Vasco perdeu para o Audax Rio por 2 a 0 em jogo-treino disputado no CT Moacyr Barbosa, na tarde desta quinta-feira. A atividade teve três tempos: os dois primeiros de 45 minutos e o terceiro de 25. Os gols foram marcados na segunda etapa, por Romário e Dadinha, após as modificações feitas por Zé Ricardo na equipe dona da casa.Foi o último teste antes da estreia cruz-maltina no Campeonato Carioca. E o duelo desta quinta acontecerá novamente, desta vez à vera, pela sétima rodada. A estreia dos comandados de Zé Ricardo será nesta quarta-feira, contra o Volta Redonda.
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Confira as escalações do Vasco contra o Audax Rio:
Primeiro tempo: Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Vitinho, Juninho e Bruno Nazário; Nenê e Raniel.
Segundo tempo: Halls, Weverton (Paulinho), Ulisses (Léo Matos), Anderson Conceição (Luis Cangá) e Edimar (Riquelme); Yuri Lara (Matheus Barbosa), Vitinho (Isaque) e Juninho (Matías Galarza); Bruno Nazário (Gabriel Pec), Nenê (MT) e Raniel (Laranjeira).
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Terceiro tempo: Alexander, Léo Matos, Luis Cangá, Roger e Riquelme; Matías Galarza, Matheus Barbosa, Laranjeira e MT; Gabriel Pec e Jhon Sánchez.
Crédito: NeneéojogadormaisexperientedoVasconovamente(Foto:RafaelRibeiro/Vasco.com.br

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