Vasco perde para o Audax Rio em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

O Vasco perdeu para o Audax Rio por 2 a 0 em jogo-treino disputado no CT Moacyr Barbosa, na tarde desta quinta-feira. A atividade teve três tempos: os dois primeiros de 45 minutos e o terceiro de 25. Os gols foram marcados na segunda etapa, por Romário e Dadinha, após as modificações feitas por Zé Ricardo na equipe dona da casa.Foi o último teste antes da estreia cruz-maltina no Campeonato Carioca. E o duelo desta quinta acontecerá novamente, desta vez à vera, pela sétima rodada. A estreia dos comandados de Zé Ricardo será nesta quarta-feira, contra o Volta Redonda.