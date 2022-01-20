Vasco perde para o Audax Rio em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

O Vasco perdeu para o Audax Rio por 2 a 0 em jogo-treino disputado no CT Moacyr Barbosa, na tarde desta quinta-feira. A atividade teve três tempos: os dois primeiros de 45 minutos e o terceiro de 25. Os gols foram marcados na segunda etapa, por Romário e Dadinha, após as modificações feitas por Zé Ricardo na equipe dona da casa.Foi o último teste antes da estreia cruz-maltina no Campeonato Carioca. E o duelo desta quinta acontecerá novamente, desta vez à vera, pela sétima rodada. A estreia dos comandados de Zé Ricardo será nesta quarta-feira, contra o Volta Redonda.
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Confira as escalações do Vasco contra o Audax Rio:
Primeiro tempo: Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Vitinho, Juninho e Bruno Nazário; Nenê e Raniel.
Segundo tempo: Halls, Weverton (Paulinho), Ulisses (Léo Matos), Anderson Conceição (Luis Cangá) e Edimar (Riquelme); Yuri Lara (Matheus Barbosa), Vitinho (Isaque) e Juninho (Matías Galarza); Bruno Nazário (Gabriel Pec), Nenê (MT) e Raniel (Laranjeira).
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Terceiro tempo: Alexander, Léo Matos, Luis Cangá, Roger e Riquelme; Matías Galarza, Matheus Barbosa, Laranjeira e MT; Gabriel Pec e Jhon Sánchez.