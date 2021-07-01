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Vasco parabeniza zagueiro Dedé, que completa 33 anos: 'Peça fundamental na conquista da Copa do Brasil'

Defensor chegou a um acordo com o Cruzeiro e ficará livre para assinar com outro clube. Com uma passagem marcante pelo Cruz-Maltino, ele sempre é lembrado por torcedores...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 16:14
Crédito: Dedé fez parte da conquista da Copa do Brasil 2011 com a camisa do Vasco da Gama (Reprodução
O Vasco parabenizou o zagueiro Dedé, que completa 33 anos nesta quinta-feira, e relembrou a conquista inédita da Copa do Brasil em 2011. De acordo com a publicação, o defensor foi peça fundamental no torneio e formou uma dupla de zaga vitoriosa com Anderson Martins. Recentemente, o clube relembrou e comemorou o título na VascoTV ao convidar alguns atletas que participaram daquela campanha.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Nosso aniversariante do dia foi peça fundamental na conquista da inédita Copa do Brasil em 2011! Parabéns e muito obrigado por tudo, Dedé! - publicou o Vasco em sua rede social.
+ Veja momentos em que o Vasco defendeu as causas sociais
Revelado pelo Volta Redonda, Dedé assinou com o Vasco em 2009 e fez parte da campanha do título da Série B sob o comando do técnico Dorival Júnior. Mesmo não recebendo tantas oportunidades, o zagueiro foi ganhando ainda mais espaço e se confirmou após boa atuação diante do Vitória pela Copa do Brasil 2010.
Desde então, tornou-se titular absoluto e ganhou o carinho da torcida por sua técnica e raça em campo. Ele ficou no clube até 2013 e assinou com o Cruzeiro. Pelo clube mineiro, conquistou títulos nacionais, porém conviveu nos últimos anos com sérios problemas de lesões.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Nesta quinta, Dedé chegou a um acordo para deixar a Raposa. As duas partes apresentaram à Justiça do Trabalho um acerto de R$ 16,6 milhões, que será pago em 60 parcelas de R$ 276.666,66 mensalmente, até dezembro de 2026. O acordo reduziu em mais da metade do valor pedido pelo jogador, de R$ 35 milhões. Sendo assim, o zagueiro está livre para negociar com outro clube para o restante da temporada.

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